Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Nel corso della settimana, Venere farà il suo ingresso nel segno zodiacale della Bilancia, portando tante belle novità in amore per tutti i segni di Aria. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete : settimana negativa per quanto riguarda i sentimenti, Venere in opposizione potrebbe portare a diversi problemi all’interno della coppia. Anche sul lavoro settimana no.

: settimana negativa per quanto riguarda i sentimenti, Venere in opposizione potrebbe portare a diversi problemi all’interno della coppia. Anche sul lavoro settimana no. Toro : i primi due giorni della settimana saranno un po’ sottotono, ma poi tutto andrà per il meglio. Grandi novità sul lavoro, nuova collaborazione in vista? In amore tutto bene.

: i primi due giorni della settimana saranno un po’ sottotono, ma poi tutto andrà per il meglio. Grandi novità sul lavoro, nuova collaborazione in vista? In amore tutto bene. Gemelli : Venere e Giove sono con voi e vi regaleranno una settimana super! In amore molti di voi si sentiranno pronti per fare un passo avanti nella relazione, come andare a convivere. Sul lavoro avrete tanta fortuna dalla vostra parte.

: Venere e Giove sono con voi e vi regaleranno una settimana super! In amore molti di voi si sentiranno pronti per fare un passo avanti nella relazione, come andare a convivere. Sul lavoro avrete tanta fortuna dalla vostra parte. Cancro : grazie a Marte sarete pieni di energia e vi sentirete in grado di riuscire in tutto ciò che volete. Sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo sarà una settimana piuttosto serena.

: grazie a Marte sarete pieni di energia e vi sentirete in grado di riuscire in tutto ciò che volete. Sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo sarà una settimana piuttosto serena. Leone : grande settimana dal punto di vista sentimentale, passione e romanticismo saranno protagonisti delle vostre giornate. Qualche intoppo di troppo sul lavoro, ma niente che non riuscirete a risolvere per il meglio.

: grande settimana dal punto di vista sentimentale, passione e romanticismo saranno protagonisti delle vostre giornate. Qualche intoppo di troppo sul lavoro, ma niente che non riuscirete a risolvere per il meglio. Vergine : grandi notizie per i single, questa è la settimana in cui potrete davvero incontrare una persona in grado di farvi battere forte il cuore dopo tanto tempo! Sul lavoro nulla da segnalare.

: grandi notizie per i single, questa è la settimana in cui potrete davvero incontrare una persona in grado di farvi battere forte il cuore dopo tanto tempo! Sul lavoro nulla da segnalare. Bilancia : settimana da incorniciare, Venere entrerà nel vostro segno portando tante belle novità in amore, soprattutto per i single. Sul lavoro periodo fortunato, se state cercando lavoro può essere la settimana della svolta.

: settimana da incorniciare, Venere entrerà nel vostro segno portando tante belle novità in amore, soprattutto per i single. Sul lavoro periodo fortunato, se state cercando lavoro può essere la settimana della svolta. Scorpione : settimana di alti e bassi, gli imprevisti sul lavoro potrebbero mettervi di cattivo umore e rovinare anche i momenti che passerete con il partner o in famiglia. Cercate di fare attività che vi mettono di buon umore.

: settimana di alti e bassi, gli imprevisti sul lavoro potrebbero mettervi di cattivo umore e rovinare anche i momenti che passerete con il partner o in famiglia. Cercate di fare attività che vi mettono di buon umore. Sagittario : settimana no, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Imprevisti e discussioni con i colleghi potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche in amore settimana difficile, occhio soprattutto alla gelosia.

: settimana no, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Imprevisti e discussioni con i colleghi potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche in amore settimana difficile, occhio soprattutto alla gelosia. Capricorno : settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, un po’ meno dal punto di vista sentimentale. Marte in opposizione vi toglierà tutte le energie e sarete molto nervosi. Consigliatissima la meditazione.

: settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, un po’ meno dal punto di vista sentimentale. Marte in opposizione vi toglierà tutte le energie e sarete molto nervosi. Consigliatissima la meditazione. Acquario : super settimana sentimentalmente parlando, Venere è con voi e regalerà tanti bei momenti da passare con il partner. Se siete single, buttatevi! Sul lavoro settimana tranquilla.

: super settimana sentimentalmente parlando, Venere è con voi e regalerà tanti bei momenti da passare con il partner. Se siete single, buttatevi! Sul lavoro settimana tranquilla. Pesci: settimana difficile sul lavoro per via dell’opposizione di Mercurio. Non mancheranno problemi e imprevisti. In amore le cose vanno un po’ meglio, cercate però di non prendervela per le cose da niente.

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 settembre 2024 sono Gemelli, Bilancia e Acquario. Quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Pesci.