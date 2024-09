New York Fashion Week: gli accessori di tendenza per la P/E 2025

Oltre ai capi di abbigliamento, non possono certo mancare gli accessori, in particolare le borse, l’accessorio must have di noi donne. Guai a uscire di casa senza una delle proprie borse! Un pò come quest’anno, anche nel 2025 saranno di grande tendenza le borse in formato maxi, dalle tote bag grandi e spaziose alle shopper in pelle super funzionali. Di tendenza anche le borse a mezzaluna, che sono sempre molto amate da noi donne. Per chi ama osare e stupire, sulle passerelle abbiamo visto anche splendide borse scultura, l’accessorio per non passare mai inosservate.