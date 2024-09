Ecco tutti gli eventi in programma per la Milano Fashion Week di settembre 2024.

E’ tempo della Milano Fashion Week 2024. Andiamo a scoprire insieme, all’interno di questo articolo, quali sono tutti gli eventi previsti.

Milano Fashion Week settembre 2024: la moda donna è protagonista

L’attesa è finita, da ieri, 17 settembre, è iniziata ufficialmente la Milano fashion Week 2024, che si concluderà lunedì 23 settembre. Tante le Maison che sfileranno sulle passerelle mostrandoci un’anteprima di quello che vedremo il prossimo anno, ovvero le nuove collezioni della Primavera Estate 2025. Oltre ai grandi nomi del mondo della moda, quest’anno avranno spazio anche giovani designer e nuovi brand, che saranno anche protagonisti del fashion hub a Palazzo Giureconsulti. In tutto saranno circa 200 gli eventi previsti per la Settimana della Moda di Milano, adesso andremo a vedere insieme quelli da non perdere.

Milano Fashion Week settembre 2024: tutti gli eventi

Come abbiamo appena visto, ieri, 17 settembre, è cominciata la Milano Fashion Week 2024. Dopo New York e Londra, il mondo della moda è tutto con gli occhi puntati sulla città meneghina. Saranno circa 200 gli eventi previsti per questa Settimana, ma andiamo adesso a vedere i più importanti:

Martedì 17 settembre:

15.00 Fendi

16.30 Marni

18.00 Alberta Ferretti

19.00 Iceberg

Mercoledì 18 settembre:

9.30 Antonio Marras

10.30 Luisa Beccaria

11.30 Boss

12.30 Marco Rambaldi

14.00 Jil Sander

15.00 Daniela Gregis

16.00 Del Core

17.00 Onitsuka Tiger

18.00 N°21

19.00 Roberto Cavalli

20.00 Etro

Giovedì 19 settembre:

9.30 Max Mara

10.30 Genny

11.30 Philosophy di Lorenzo Serafini

12.30 Anteprima

14.00 Prada

15.00 Federico Cina

16.00 Tokyo James

17.00 MM6 Maison Margiela

18.00 Moschino

19.00 Gcds

20.00 Emporio Armani

Venerdì 20 settembre:

9.30 Tod’s

10.30 Phan Dang Hoang

11.30 Sportmax

12.30 Calcaterra

14.00 Vivetta

15.00 Gucci

16.00 Missoni

17.00 Sunnei

18.00 Elisabetta Franchi

20.00 Versace

Sabato 21 settembre:

9.30 Ferrari

10.30 Ermanno Scervino

11.30 Ferragamo

12.30 Luisa Spagnoli

13.30 Bally

14.30 Dolce&Gabbana

16.00 Diesel

17.00 The Attico

18.00 Laura Biagiotti

19.00 Anye Records

20.00 Bottega Veneta

21.00 Philipp Plein

Domenica 22 settembre:

11.00 Andreadamo

12.00 Hui

14.00 Avavav

15.00 Francesca Liberatore

16.00 Rave Review

17.00 Chiccomao



Lunedì 23 settembre:

9.30 Maxivive

10.00 Husky

10.30 Defaience by Nicola Bacchilega

11.00 Chiara Boni la petite robe

11.30 Via Piave 33

12.00 Rè Shui

12.30 Francesco Murano

13.00 Jacob Cohen

Oggi, 18 settembre, ci sarà uno show aperto al pubblico in Piazza Tomasi di Lampedusa, dove sfilerà il giovane stilista Marco Rambaldi. Aperta a tutti anche la sfilata di venerdì 20 alle ore 19.30 all’interno del Mercato Centrale. Evento che nasce da una collaborazione tra il mercato-boutique e Angelo Cruciali, il direttore del marchio Yezael. Durante questo evento, oltre alle creazione del brand, sfileranno anche quelle di designer indipendenti.

Milano Fashion Week settembre 2024: le mostre in programma

Siamo quindi nel pieno della Milano Fashion Week 2024, uno degli eventi più attesi ogni fine estate. Come abbiamo visto sono davvero tante le sfilate in programma quest’anno ma, non è finita qui, perché ci sono in programma anche alcune interessantissime mostre. Vediamole ora insieme: