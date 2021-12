Dal 2004 accanto a Biagio Antonacci c’è lei: Paola Cardinale, la donna che oggi 21 dicembre 2021 ha reso il cantautore felicemente padre per la terza volta, dopo una gravidanza vissuta nel più stretto riserbo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita e la carriera della compagna di quella che è considerata una delle voci della musica italiana più amate.

Chi è Paola Cardinale

Nata a Genova nel 1976, Paola Cardinale è più giovane del cantante milanese di 13 anni. Sul passato della donna, notoriamente parecchio riservata, non si hanno molte informazioni. Non si sa infatti nulla sulla sua famiglia d’origine e sui suoi studi, sappiamo però qualcosa riguardo alla sua relazione precedente e per quanto riguarda la sua carriera però, sappiamo invece che ha lavorato in televisione.

L’abbiamo infatti vista accanto a Fulvio Collovati, ex calciatore che, ricordiamo, ha militato nella nazionale italiana tornata vittoriosa dai mondiali di calcio del 1982 e che dopo il ritiro è stato produttore e conduttore di numerose trasmissioni incentrate proprio su questo sport, tra cui appunto “Derby” in onda su Telenord in cui lo vediamo al timone insieme a Paola Cardinale.

Una bellissima famiglia allargata

L’occhio del gossip è sempre molto attento e nonostante il muro di privacy in cui si è trincerata la donna, è riuscito a carpire alcune informazioni su quella che è stata la sua vita prima di incontrare Biagio Antonacci, con cui ormai forma una coppia consolidata.

Paola Cardinale è infatti già mamma di Benedetta, ormai adolescente, nata da una precedente relazione con il calciatore Massimo Brambati.

Ma come dicevamo, dal 2004 Paola vive la sua storia d’amore con il compagno Biagio Antonacci, con cui forma una bellissima ed armoniosa famiglia allargata. Anche il cantante milanese infatti ha due figli, Paolo, giovane autore e “figlio e nipote d’arte” e Giovanni (anche lui nel mondo della musica come giovane rapper) avuti da una precedente relazione con Marianna Morandi, figlia, come indica il cognome, di uno dei pilastri della musica italiana, Gianni Morandi. Nel 2018, sul magazine “Chi” si parlava di future nozze tra Paola Cardinale e Biagio Antonacci, che si sarebbero dovute celebrare all’Isola d’Elba. Il matrimonio non c’è stato, o meglio, non ancora a quanto ne sappiamo, ma è certo che la storia tra i due procede a gonfie vele e il più possibile lontano dai riflettori.

La nascita del terzo figlio

L’annuncio della nascita del terzo figlio di Biagio Antonacci lo ha dato lo stesso cantante sui suoi social. Ha infatti postato su Instagram la foto di un fiocco azzurro con tanto di dedica: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio”. Una frase che celebra non solo la nascita del terzogenito del cantante, ma anche tante altre nascite con l’augurio di un futuro decisamente più rigoglioso del presente.

Nei mesi scorsi era già trapelata qualche notizia su una possibile gravidanza della coppia, che così come tutta la storia d’amore tra Biagio Antonacci e Paola Cardinale, è stata ovviamente vissuta quanto più possibile lontano dai riflettori, fino al lieto evento.