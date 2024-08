L’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi ha un nuovo amore, ovvero Eugenio Grimaldi, noto imprenditore napoletano. Il loro è il fidanzamento dell’estate 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi: tutto sul fidanzamento dell’estate

L’attrice star della fiction di grande successo “Viola come il mare”, Francesca Chillemi, pare proprio avere un nuovo amore. Già da diverse settimane circolavano notizie circa una sua relazione con Eugenio Grimaldi, uno dei figli di Emanuele Grimaldi, noto armatore napoletano nonché proprietario del Gruppo Grimaldi. Adesso ci pensa il settimanale Chi a confermare la storia d’amore tra l’ex Miss Italia e l’imprenditore. Dopo aver passato qualche giorno insieme a Roma, pare proprio che l’attrice siciliana abbia trascorso qualche giorno a Capri, nella villa della famiglia Grimaldi. La Chillemi ed Eugenio Grimaldi pare che si siano conosciuti proprio in Sicilia, a una cena con amici in comune. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato la relazione, quel che è certo è che sui social molti utenti non hanno preso bene questa nuova relazione, ironizzando sul fatto che l’attrice sceglie sempre uomini molto ricchi.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi: e Can Yaman?

Come abbiamo appena visto, pare che l’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi sia sia fidanzata con l’imprenditore napoletano Eugenio Grimaldi. E Can Yaman? In tanti, dopo la fiction “Viola come il mare”, pensavano che tra la Chillemi e l’attore turco potesse nascere l’amore ma, invece, così non è stato, con tanta delusione da parte dei fan. Secondo alcune indiscrezioni in passato tra i due c’è stato qualcosa, quando però l’attrice siciliana era fidanzata. Nessuno dei due diretti interessati ha però mai confermato tali indiscrezioni. Francesca adesso pare aver ritrovato quindi l’amore, dopo la fine della relazione con Stefano Rosco, Presidente e fondatore della OTB, e anche Presidente della squadra di calcio del Vicenza. Dalla loro relazione è nata una figlia, Rania, che oggi ha 7 anni.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi: chi è l’imprenditore napoletano?

Per molti, quello tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, è il fidanzamento dell’estate 2024. Dopo la fine della lunga relazione con Stefano Rosco, la bella attrice siciliana pare aver ritrovato la serenità accanto all’imprenditore. Ma chi è Eugenio Grimaldi? Eugenio dovrebbe essere classe 1985 e avere quindi 39 anni. E’ di Napoli ed è uno dei figli di Emanuela Grimaldi, noto armatore napoletano nonché proprietario del Gruppo Grimaldi. Eugenio si è laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II di Napoli e attualmente ricopre il ruolo di executive manager della Grimaldi Group, azienda nata nel 1947 e pioniera del trasporto marittimo di merci. Eugenio Grimaldi nel 2017 ha avuto un tumore, il linfoma di Hodgkin, da cui è guarito. L’imprenditore è stato sposato con Veronica Resca, figlia del dirigente Mario Resca, dalla quale ha avuto tre figli. Eugenio Grimaldi ha anche una forte passione per i cavalli. Aspettiamo conferme circa la relazione con Francesca Chillemi.