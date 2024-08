La sciarpa diventa cappa, è questa una delle grandi novità della moda autunno inverno 2024 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Moda autunno inverno 2024 2025: la sciarpa diventa cappa

Siamo ancora in estate ma non è mai troppo presto per farsi un’idea di quelle che saranno le tendenze moda delle prossime stagioni, ovvero dell’autunno inverno 2024 2025. Come ogni stagione fredda, uno degli accessori protagonisti è la sciarpa ma, ecco che per le prossime stagioni la sciarpa non sarà una semplice sciarpa ma diventerà una cappa. Nelle ultime passerelle abbiamo già potuto ammirare questa sciarpa mantella, destinata a diventare il capo must have delle prossime stagioni. Elegante, femminile, calda, perfetta per essere indossata anche nelle giornate più fredde, per sentirsi più coperte e nello stesso tempo essere super chic. Da Schiaparelli a Jacquemus, da Fendi a Roberto Cavalli, sono tante le case di Alta Moda che puntano forte su questo capo per le prossime stagioni fredde, un capo che da solo può modificare l’intera silhouette.

Moda autunno inverno 2024 2025: le sciarpe di tendenza

Come abbiamo appena visto, le tendenze moda dell’autunno inverno 2024 2025 parlano chiaro. L’assoluta protagonista sarà la sciarpa, che quest’anno diventerà una cappa. Che sia sopra un piumino o un cappotto poco importa, la sciarpa mantella darà quel tocco in più a qualsiasi look. Ma, parlando di sciarpe, quali saranno quelle di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025? Scopriamolo adesso insieme:

Sciarpa maxi : l’oversize è di forte tendenza non solo per capi e gioielli, ma anche per gli accessori come borse e appunto sciarpe. Più la sciarpa è grande più è cool. Perfetta da abbinare a un cappotto lungo, magari anch’esso over, a un paio di pantaloni e a un paio di stivali o di mocassini.

: l’oversize è di forte tendenza non solo per capi e gioielli, ma anche per gli accessori come borse e appunto sciarpe. Più la sciarpa è grande più è cool. Perfetta da abbinare a un cappotto lungo, magari anch’esso over, a un paio di pantaloni e a un paio di stivali o di mocassini. Sciarpa colorata: anche se in autunno e in inverno si punta di più su colori sobri come nero, marrone e grigio, ecco che le ultime tendenze spingono a osare con i colori e quindi via libera alle sciarpe colorate. Il rosso è il colore più di tendenza, perfetto soprattutto in inverno, ma anche il verde, il blu e il viola sono assolutamente perfetti.

anche se in autunno e in inverno si punta di più su colori sobri come nero, marrone e grigio, ecco che le ultime tendenze spingono a osare con i colori e quindi via libera alle sciarpe colorate. Il rosso è il colore più di tendenza, perfetto soprattutto in inverno, ma anche il verde, il blu e il viola sono assolutamente perfetti. Sciarpa con frange: quest’anno è l’anno del ritorno dello stile flapper, e quindi indossare una sciarpa con frange è senza dubbio una scelta super cool. Elegante e femminile, ci si proietta subito negli anni Venti.

Moda autunno inverno 2024 2025: come indossare una sciarpa

Dopo aver visto quelle che sono le sciarpe di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, vediamo adesso insieme come indossarle al meglio: