Ritorno in tv per Antonella Clerici che si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Antonella Clerici sta per tornare in tv con “Mezzogiorno in famiglia”. Nel corso di una intervista si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Antonella Clerici, il ritorno in TV e qualche sassolino dalla scarpa

Ci siamo, Antonella Clerici è pronta a tornare in tv con il programma “Mezzogiorno in famiglia“. Proprio oggi, 9 settembre 2024, inizierà la nuova edizione del programma. Antonella è quindi pronta a tenere compagnia a milioni di italiani durante la pausa pranzo. Ma prima di andare a vedere le novità di questa nuova edizione del programma, soffermiamoci sull’intervista che la conduttrice ha rilasciato a La Repubblica, dove ha parlato anche della sua carriera in Rai, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Nel 2026 Antonella festeggerà ben 40 anni di carriera in Rai ma non ha negato di aver avuto dei momenti difficili, dove si è sentita sottovalutata. Ecco le sue parole: “gli episodi sono noti, sono stata estromessa dalle mie trasmissioni, quando sono rimasta incinta ho faticato a rientrare. I vertici dovrebbero far sentire le loro teste di serie importanti, ma si dimenticano. Invece anche una telefonata, un saluto, fa piacere e sarebbe giusto: piccole cose che a noi artisti, con le nostre fragilità, fanno bene.” Antonella ha anche parlato di Instagram, affermando che se una persona è famosa sui social non ha diritto a qualsiasi cosa. Per esempio ha detto che le è capitato di fare dei provini a dei cuochi, che su Instagram fanno meraviglie, ma che poi non sanno nemmeno parlare in italiano.

Antonella Clerici, il ritorno in tv: la nuova edizione di “Mezzogiorno in famiglia”

Come abbiamo appena visto, è iniziata oggi, 9 settembre 2024, la nuova edizione del programma tv “Mezzogiorno in famiglia” con Antonella Clerici alla conduzione. In questa nuova edizione ci saranno gli chef e i protagonisti dell’ultima edizione ma anche importanti novità. Innanzitutto la struttura della cucina sarà diversa, sarà infatti molto più spaziosa. Anche i tavoli per gli ospiti saranno più grandi. Ci saranno inoltre due nuovi giochi telefonici per i telespettatori, uno dove si dovrà indovinare la ricetta che verrà proposta in studio dallo chef, l’altro dove si dovrà indovinare la giusta disposizione di uno o più buoni nascosti in una cassettiera. Insomma, una nuova edizione che promette davvero molto bene!

Antonella Clerici: l’operazione d’urgenza

Nel corso di questa estate, Antonella Clerici è stata sottoposta a un intervento d’urgenza alle ovaie, che sono state rimosse. La decisione è stata presa dopo un controllo dal ginecologo per una cisti ovarica. Sempre nel corso dell’intervista a a La Repubblica, la Clerici ha rivelato che adesso dà un significato diverso alla domanda “come stai?“: “me lo chiedono con un affetto diverso. Mi vengono incontro e mi abbracciano. E’ bello essere benvoluti ed è un privilegio. Vogliono davvero sapere come sto, non è una frase di circostanza.” Come detto, Antonella Clerici oggi sta bene ed è prontissima per questa nuova stagione televisiva!