Trench: la nuova tendenza per l’autunno

Il trench sembra essere un capo intramontabile: anno dopo anno, si conferma un must have per la stagione autunnale. Ecco in quali varianti.

Sembra che il trench non demorda neanche per l’autunno 2022: continua a essere un capo irrinunciabile, sempre presente tanto in passerella quanto negli store. Anche per la nuova stagione il trench ha ribadito il suo status di must have, con grandi conferme anche dalla fashion week di MIlano.

Trench: le tendenze per l’autunno 2022

Tante le declinazioni proposte dai grandi stilisti per il capo in questione: dalla pelle al denim fino ai tagli più classici e un po’ retrò. Il trench ha una storia lunga e prospera nel mondo della moda: nato in Inghilterra nel 1851 da un’idea di John Emary, proprietario di una sartoria in Regent Street a Londra, fu inizialmente chiamato acquascutum (dal latino, “scudo per l’acqua”, considerato che doveva trattarsi di un capo waterproof).

Adottato poi per la sua funzionalità anche dai soldati, ormai spopola in ogni dove e si proclama a capo di tutte le passerelle più influenti.

Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo, Sacai, Celine e Khaite hanno proposto anche per quest’anno dei trench classici e intramontabili, sia nei colori che nelle lunghezze e nel materiale. Ma non sono mancate invece le rivisitazioni: Richard Quinn ha proposto un trench con cappuccio, Acne Studios un trench beige in cotone con cintura, Saint Laurent con il trench in satin lucente, Diesel un trench totalmente denim.

Essendo per eccellenza un capo associato a Burberry, sono mancante anche le proposte Riccardo Tisci: il brand ne ha proposto una versione senza maniche, per uomo e per donna, e poi una in pelle sfuma decisamente i confini tra il trench e il classico chiodo.

E proprio quest’ultima sembra essere la tendenza vincente. Lo grida a gran voce anche Chiara Ferragni che, per presenziare alla sfilata di Prada, ha sfoggiato un trench lungo con spalle strutturate e totalmente in pelle nera. Neanche a dirlo: è bastato questo a farne subito un pezzo immancabile per l’autunno 2022.

Trench: come abbinarli

A questo punto è chiar: il trench è un capo d’abbigliamento necessario per affrontare con stile la stagione autunnale 2022. Ma come abbinarlo?

La risposta sembrerebbe destinata a mettere tutti d’accordo: in qualsiasi modo! Il trench sta bene un po’ su tutto: dai jeans alle gonne. Ma anche in questo ci sono due chiare tendenze. La prima è associarlo ai completi, specie nella sua versione di pelle: da un’aria più grintosa a giacca e pantalone. In generale, come anche nel caso di Chiara Ferragni, il trench nero di pelle sembra costituire un ottimo capo da sfoggiare anche in occasioni eleganti, abbinato a vestiti scuri.

C’è poi invece la proposta alternativa di Kendall Jenner: anche lei sceglie il trench in pelle nera, confermando la proposta dell’influencer. Lo abbina però… alla tuta! E non a una jump suit, ma proprio ai pantaloni da ginnastica e ad una semplice tshirt bianca, suggerendo che il trench di pelle è adatto davvero a ogni occasione… anche e soprattutto quella di afferrarlo al volo prima di uscire e buttarselo in spalla senza pensarci troppo!

Anche perché, senza analizzando le ultime tendenze negli outfit, il trench è sempre di più associato alle snickers.