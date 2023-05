Trattamento piedi: quali fare per la stagione estiva

Ormai con le belle giornate si lasciano nell’armadio le calze, gli stivali e le scarpe chiuse optando per sandali e infradito che mettano in mostra i piedi. Per averli al top e fare in modo che siano pronti per la stagione estiva, il trattamento piedi è la soluzione ideale per prendersene cura con prodotti specifici come quelli che consigliamo nei paragrafi a seguire.

Trattamento piedi

Le belle giornate che, a breve giungeranno e il desiderio dell’estate, spingono sicuramente a mettere da parte le scarpe chiuse per indossare sandali e calzature adatte. Prima di scegliere la calzatura adatta, bisogna pensare a un trattamento piedi che permetta di averli perfetti e al top per la stagione estiva in modo che si presentino al meglio.

la cosa importante è mostrare i propri piedi senza provare disagio o imbarazzo a causa di cuticole, vesciche o anche calli che sicuramente sono antiestetici. In estate sono gli assoluti protagonisti grazie a scarpe come i sandali o le infradito. Per questa ragione, averli al top è fondamentale. Durante l’inverno si tende a trascurarli dal momento che si indossano calze e scarpe chiuse.

Un trattamento piedi è l’ideale, non solo per evitare fastidiose seccature come calli e vesciche, ma anche per contribuire a dare al proprio corpo un benessere che sia totale. Bastano davvero pochi accorgimenti, ma che siano mirati, per prendersene cura nel modo giusto con i prodotti adatti che possano aiutare a rendere la pelle più bella e meno screpolata.

Trattamento piedi: come fare

Per un buon trattamento piedi ci sono alcuni suggerimenti e metodi che si consigliano di seguire poiché aiutano sicuramente a dargli un aspetto migliore e più bello. Prima di tutto, bisogna cominciare con un pediluvio lasciando i piedi in acqua calda per 10 minuti circa in modo da ammorbidire le pellicine e anche eliminare eventuali calli e duroni.

Si può anche aggiungere del bicarbonato o sale grosso, insieme a degli oli essenziali per dare quel tocco di profumo e aroma ulteriore. La lima e ala pietra pomice sono strumenti che non possono assolutamente mancare per prendersi cura dei piedi ed eliminare così le callosità o i duroni. Si consiglia di optare per il pediluvio almeno una volta a settimana.

Lo scrub è un altro passaggio importante nel trattamento piedi poiché va a eliminare le cellule morte. In tal caso è possibile affidarsi a prodotti specifici oppure optare per una soluzione fai da te a base di zucchero o sale da mescolare a dell’olio essenziale al cocco o all’olio di oliva che dona i giusti nutrienti.

Non può poi mancare come ultimo passaggio la crema idratante da passare sui talloni che sono screpolati in modo da trattarli nel modo giusto e combattere così l’eccessiva sudorazione. Infine, si passa alla cura delle unghie limandole e usando uno smalto che sia protettivo e rinforzante che impedisca all’unghia d’ingiallirsi.

Trattamento piedi: prodotti Amazon

sono diversi i prodotti da usare che si trovano sul noto e-commerce di Amazon approfittando di vari sconti e promozioni. È sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Abbiamo stilato una classifica con alcuni prodotti, tra maschere e scrub, per il trattamento piedi da scegliere tra quelli più voluti dalle consumatrici con una recensione di ciascun articolo.

1)Maschera piedi esfoliante foot peel mask

Uno scrub per i piedi alla pesca che aiuta a rimuovere i calli e si prende cura della pelle screpolata. Una formula che esfolia la pianta del piede evitando il dolore e mantenendo i piedi ben idratati. una formula molto facile da usare perché basta mettere i piedi in ammollo per poi applicarla e lasciarla riposare.

2)Scholl Pedimask nutriente con olio di macadamia

Una maschera per piedi che idrata e rigenera grazie all’azione di ingredienti come pantenolo, burro di karitè e olio di macadamia. Permette di avere piedi morbidi e idratati in 4 semplici passaggi. Dona un trattamento completo fornendo una idratazione profonda e duratura nel tempo.

3)Ly Elyot Lab-smalto rinforzante

Uno smalto dalle proprietà rinforzanti con oli essenziali che permette di prendersi cura della micosi delle unghie. gli oli di limone, di arancio, di mandorla o di jojoba permettono di nutrire e idratare le unghie fragili. Migliora la salute e aspetto delle unghie facendo in modo che siano maggiormente resistenti e forti difendendo dalle aggressioni esterne.

Tra i vari tipi di trattamento piedi, anche le creme per la pelle secca e screpolata dei piedi.