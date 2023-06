Nel 2004 è stata eletta Miss Italia e da quel momento la sua carriera è esplosa. Cristina Chiabotto, conduttrice, showgirl e modella, è conosciuta nel mondo dello spettacolo anche per la sua incredibile bellezza. Sono passati un po’ di anni da quel 2004, ma Chiabotto continua a essere stupenda: «Si è rifatta?», si chiedono in molti. Vediamo come l’ex Miss Italia è cambiata.

La trasformazione di Cristina Chiabotto: com’era l’ex Miss Italia prima della chirurgia?

Cristina Chiabotto ha vinto Miss Italia e un motivo, ovviamente, c’è. Impossibile, infatti, non notare la sua bellezza eterea, rimasta quasi del tutto invariata nel corso degli anni. Oggettivamente stupenda, la modella e conduttrice è molto attenta alla sua immagine e ci tiene molto ad apparire in forma e stare bene con il proprio corpo, gravidanze comprese.

Aveva solamente 18 anni quando nel lontano 2004 ha vinto il concorso di bellezza più famoso d’Italia e da allora la sua bellezza è rimasta praticamente invariata.

Sulla chirurgia estetica, in realtà, non ci sono molte cose da dire. La stessa Cristina Chiabotto ha serenamente ammesso di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al seno, aumentandolo di qualche taglia e arrivando a quell’equilibrio di proporzioni tanto desiderato.

Oltre al seno, molte voci parlerebbero di qualche ritocchino al viso, volto a rendere la pelle più distesa e compatta. Tuttavia, non ci sono conferme e certezze riguardo quest’ultima supposizione.

Il rapporto di Cristina Chiabotto con la chirurgia, dunque, è un rapporto sano e davvero sporadico. La sua bellezza, attualmente, non ha mai richiesto grosse trasformazioni estetiche oltre al seno.

Lavorando anche con la sua immagine, è ovvio che l’ex Miss Italia 2004 abbia un certo rapporto con l’estetica in generale: che sia un trattamento estetico, un massaggio, o un’attività sportiva particolare, l’impegno che Chiabotto mette nella cura della sua immagine è notevole. Vedersi belle e sentirsi belle aiuta anche a lavorare meglio.

La trasformazione di Cristina Chiabotto: poca chirurgia, molti look cambiati

Se la chirurgia non è mai stata una compagna fissa nella vita di Cristina Chiabotto, il cambio look invece le è stato spesso accanto. L’ex Miss Italia, infatti, da quando ha iniziato a lavorare in televisione ha spesso e volentieri cambiato immagine, specie per quello che riguarda i capelli. Agli esordi era super bionda, se non biondissima, ma poi ha scelto di passare al castano scuro, dimostrando di essere bella ed elegante sempre e comunque. Il biondo però è sempre stato nel suo animo, dunque qualche anno dopo è tornata al suo colore naturale. Frangia, senza frangia, ciuffo, onde, liscio, corto o lungo, i look di Cristina Chiabotto riescono sempre a mettere in risalto la sua infallibile bellezza. Sorriso naturale, smagliante, occhi profondi e carisma da vendere, la showgirl e conduttrice ha uno stile tutto suo che non la abbandona mai. Raffinata, fashion, bellissima in ogni mise, nonostante siano passati molti anni da quella famosa elezione a Miss Italia, ancora oggi è considerata una delle icone di bellezza più note e apprezzate di tutta Italia.

Cristina Chiabotto è cambiata negli anni, ma la sua bellezza rimane immortale.