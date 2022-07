Durante un concerto in una discoteca di Riccione, Paky ha minacciato un ragazzo che gli ha toccato la pancia. Il video sta facendo il giro del web.

“Mi sono riposato un po’. Un po’ di sonno. Ma sono triste”, ha dichiarato l’ex Presidente degli Stati Uniti al New York Post.

Chanel Totti ha condiviso un video su TikTok destinato a far discutere.

Ilary Blasi sarebbe rientrata in Italia dopo la vacanza fatta in Africa per sfuggire all’ondata di gossip.