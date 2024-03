Tutta l’Italia conosce lui, ma forse non tutta l’Italia conosce lei. Si tratta di Pippo Baudo, noto conduttore televisivo, e di Tiziana Baudo, la sua secondogenita nata nel 1970. Chi è la donna, qual è la sua famiglia e che cosa fa nella vita? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Tiziana, chi è la figlia di Pippo Baudo: età, marito, gemelli e biografia

Tiziana Baudo è la secondogenita del noto conduttore Pippo. È nata nel 1970 e attualmente ha 53 anni. La donna è nata dalla relazione matrimoniale con Angela Lippi, seconda compagna di Baudo. Prima di lei, il conduttore ha avuto un primo figlio, Alessandro, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi, ma riconosciuto solamente nel 1996.

Tiziana Baudo ha quasi subito deciso di seguire le orme del padre: affascinata dal mondo della televisione e dello spettacolo in generale, la donna ha scelto di addentrarsi nel campo delle pubbliche relazioni e nell’organizzazione di eventi.

È molto legata a entrambi i genitori, che ama alla follia dal primo giorno. In una vecchia intervista, datata circa 2010, Tiziana Baudo ha definito i suoi genitori come le sue «colonne portanti» e nonostante i due abbiano poi scelto di prendere due strade separate, il loro rapporto, ha specificato la figlia, è sempre rimasto splendido.

Per diversi anni e prima di occuparsi di pubbliche relazioni ed eventi, Tiziana Baudo è stata la personale assistente e segretaria del padre: una bella parentesi lavorativa e di carriera. Nel corso dei suoi lavori Tiziana Baudo ha collaborato con grandi nomi del mondo dello spettacolo, RTL compresa. Ha lavorato anche come responsabile delle interviste per Deejay Television e lo ha fatto negli anni ’80, prima di supportare il padre a 360°.

La sua carriera ha spaziato in diversi ambiti e negli anni Tiziana Baudo ha potuto conoscere numerosi volti importanti della televisione italiana.

Pur essendo parte del mondo dello spettacolo e soprattutto degli eventi, Tiziana Baudo non è attiva sui social media. Cercando il suo nome su Instagram, infatti, non compare alcun profilo connesso a lei.

Tiziana Baudo: la vita privata della figlia di Pippo Baudo

Sulla vita privata di Tiziana Baudo non si hanno moltissime informazioni. La secondogenita del noto conduttore televisivo, però, ha spesso dichiarato di essere una grandissima amante dei tatuaggi, tant’è che durante l’estate è solita sfoggiarli con orgoglio. Sentimentalmente parlando, invece, possiamo dire con certezza che Tiziana Baudo è impegnata, o meglio, è sposata. Suo marito è Mirko Mengozzi, noto speaker di Radio Italia e voce ufficiale dell’Inter. Dalla relazione con quest’ultimo sono nati due splendidi gemelli nel 2010: Nicole e Nicholas. Il matrimonio con Mengozzi avviene un anno prima della nascita dei due bambini, nel 2009. Il rito delle nozze si è tenuto, per altro, nella stessa chiesa che, molti anni prima, aveva visto Pippo Baudo e Angela Lippi unirsi in matrimonio.

La secondogenita di Baudo ha dunque voluto omaggiare l’amore dei suoi genitori nonostante essi si siano separati: il ricordo è rimasto però indelebile per lei e l’amore per la sua famiglia resta un punto fisso della sua vita.