Timothée Chalamet, si è presentato sul red carpet con un look che ha sconvolto il dress code degli Oscar 2022. L’attore è conosciuto infatti oltre che per la sua bravura e per il suo fascino anche per i suoi incredibili look fuori dagli schemi

Timothée Chalamet e l’iconic look degli Oscar 2022

Al Dolby Theatre di Los Angeles, si è tenuta la 94esima edizione degli Academy Awards. La cerimonia è stata condotta dal trio composto da Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Shumer, durante la quale tante star del mondo del cinema e della musica hanno sfilato sul red carpet con i loro bellissimi abiti. In particolare, l’attore che ha stravolto il dress code degli Oscar è stato Timothée Chalamet. L’attore 26enne, in gara con il film Dune, ha sfoggiato un completo total balck scintillante di Luois Vuitton a petto nudo, oscurando tutti gli altri classici smoking.

Conosciuto per i suoi look sperimentali, da sempre ha optato per la moda genderless. Attraverso i suoi completi rosa, abiti con stampe floreali e paillettes, l’attore ha così dimostrato come la moda in realtà non ha limiti né generi e che molto spesso sono le etichette imposte che la limitano.

Il look di Timothée Chalamet

Il look nel complesso è elegante e originale, riuscendo a “boicottare” il classico dress code da Oscar e facendo emergere anche il lato rock dell’attore. Quello sfoggiato è un completo nero di Louis Vuitton della collezione Womenswear per la Primavera/Estate 2022. È composto da una giacca dal taglio cropped ricamato con paillettes, un paio di pantaloni a sigaretta neri e degli stivaletti in vernice nera. L’attore ha deciso di non indossare nè camicia nè T-shirt sotto la giacca ma di presentarsi a petto nudo. Per completare il look firmato da Nicholas Guesquière, il direttore creativo della Mison Luis Vuitton, Timothèe Chalamet ha indossato 5 anelli e una collana in oro bianco e pietre preziose di Cartier.

Il look “senza maglietta”

Timothèe Chalamet, il più giovane nominato negli ultimi 80 anni agli Oscar, è l’ icona fashion misteriosa e affascinante. Ma non è l’unico ad essere apparso ad un evento pubblico a petto nudo. Possiamo ricordare Iggy Pop nel 2016 a Cannes, Shawn Mendes all’ultimo Met Gala oppure Harry Styles ai Grammy. La lista è lunga e Timothèe Chalamet non ha compiuto niente di nuovo ma ha continuato a proseguire quella strada già aperta, riuscendo però a mescolare il femminile e il maschile nei suoi look memorabili e incredibili.