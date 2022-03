Il 27 marzo 2022 in diretta mondiale, quando in Italia era ormai notte, al Dolby Theatre di Los Angeles, negli Stati Uniti, si è svolta l’annuale cerimonia degli Oscar. Tra attimi di silenzio per la guerra in Ucraina e attimi invece di imbarazzo e tensione a causa dello schiaffo di Will Smith indirizzato al volto di Chris Rock, ecco allora chi sono stati tutti i vincitori del premio più ambito dell’industria del cinema.

Oscar 2022: quali sono stati tutti i vincitori

Partiamo dai corti con il premio per il Miglior corto documentario assegnato a The Qeen of Basketball di Ben Proudfoot, il premio per il Miglior corto animato invece assegnato a The windshield wiper di Alberto Mielgo e Leo Sanchez e il premio per il Miglior corto live action destinato a The long goodbye di Aneil Karia e Riz Ahmed.

A vincere la statuetta come Miglior canzone originale è stato invece No time to die, brano dell’omonimo film, scritto da Billie Eilish e Finneas O’Connell.

Il premio per i Migliori costumi è andato invece alla costumista di Crudelia, Jenny Beavan.

Chi ha vinto l’Oscar per il Miglior trucco e e acconciatura è stato invece il film Gli occhi di Tammy Faye, per cui Jessica Chastain ha vinto anche l’Oscar come Migliore attrice protagonista. Quello per la Miglior attrice non protagonista è invece andato ad Ariana DeBose, per West Side Story, mentre la Miglior sceneggiatura originale è stata data a Belfast di Kenneth Branagh.

La Miglior regia è andata invece a Jane Campion per il suo Il potere del cane, mentre Will Smith ha vinto il suo primo Oscar come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film Una famiglia vincente – King Richard.

Il premio per il Miglior documentario è stato invece vinto da Summer o Soul…or when the Revolution could not be televised, quello per il Miglior film d’animazione è stato invece vinto dal film Disney di successo Encanto, mentre l’Oscar per il Miglior film internazionale è stato dato a Drive my car, di Ryusuke Hamaguchi.

I pluripremiati e il Miglior film

Passiamo invece ai pluripremiati, tra cui spicca senza dubbio Dune che ha vinto ben cinque Oscar come Miglior colonna sonora, realizzata da Hans Zimmer, cone Miglior montaggio, come Miglior suono e come Migliori effetti speciali. Dune si è aggiudicato anche l’Oscar come Migliore fotografia.

Il premio per il Miglior film è stato invece dato a Coda – I segni del cuore, di Sian Heder, che ha vinto anche altri premi tra cui quello per Miglior attore non protagonista, assegnato a Troy Kotsur e Miglior sceneggiatura adattata.

Nessun premio per i candidati italiani

Niente da fare, invece, per l’Italia. Ad essere candidati per questa edizione erano infatti tre rappresentanti del Bel Paese. Stiamo parlando di Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, Enrico Casarosa, autore di Luca, il film prodotto da Disney-Pixar e Massimo Cantini Parrini, creatore dei costumi per il film Cyrano. Nonostante le premesse, nessuno di loro è riuscito però a portarsi a casa la statuetta.