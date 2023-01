Matteo Messina Denaro, al momento dell’arresto, indossava un giubbotto di montone con cappellino coordinato, di grande valore. Il suo outfit è diventato di tendenza, tanto che a Napoli stanno vendendo lo stesso montone.

L’outfit di Matteo Messina Denaro fa tendenza

Al momento del suo arresto, Matteo Messina Denaro indossava un giubbotto di montone con cappellino coordinato e la polso portava un orologio da 35 mila euro. Un abbigliamento non proprio di basso profilo, come ci si aspetterebbe da un boss di Cosa Nostra latitante da 30 anni. Durante le perquisizioni nel suo covo, i carabinieri hanno trovato tantissimi oggetti di lusso, dai vestiti griffati ai profumi esclusivi. Le immagini del suo arresto hanno scatenato dei discorsi molto seri, ma anche dei discorsi più superficiali, come quello del ritorno della moda del montone.

Si tratta di un giaccone tipico degli anni Settanta e Ottante, che non è mai stato associato all’immagine dei boss mafiosi, ma che ha scatenato una vera e propria tendenza.

Lo stile di Matteo Messina Denaro arriva a Napoli, e non solo

“Ragazzi! Ecco gli ultimi due montoni Matteo Messina Denaro style! Super prezzo 59 euro e 99 invece di 120 euro! È il vero Matteo Messina Denaro” è la frase usata su TikTok per vendere il montone del boss mafioso.

Un commerciante napoletano ha proposto in vendita l’outfit di Messina Denaro, scatenando un’accesa polemica che lo ha spinto a scusarsi. Ma non è il solo a vendere questo tipo di montone. Nessuno avrebbe mai immaginato che l’arresto del latitante avrebbe scatenato una moda, trasformando un boss in un’icona di stile. La bancarella questa volta è virtuale, direttamente su TikTok. Il finto montone, somigliante a quello di grande valore che indossava il boss mafioso al momento dell’arresto, è in tendenza. Il commerciante che lo vende è dell’area Nord di Napoli ed è stato contattato da Gianni Simioli, della Radiazza di Radio Marte, su segnalazione del deputato Francesco Borrelli. “Non volevo, è stato un video ironico, fatto con spensieratezza, scusatemi” ha dichiarato. Nonostante le sue scuse, arrivano sempre più segnalazioni di persone che pensano sia una buona idea vestirsi come Matteo Messina Denaro e con il Carnevale alle porte c’è anche il rischio che qualche genitore decida di vestire i figli da mini-boss della mafia corleonese. “Come si può solo pensare di imitare o idolatrare un boss sanguinario che ha causato la morte di centinaia di persone compresi i bambini? Una mancanza di rispetto verso tutte le vittime della mafia e le loro famiglie. I commercianti che abbiamo contattato si sono giustificati affermando che il boss fa tendenza e vende come tanti criminali prima di lui. Le vittime e gli eroi come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Giancarlo Siani invece non hanno mai fatto tendenza. Una tragedia sociale” è lo sfogo di Francesco Borrelli.

Messina Denaro Style: tendenza su TikTok

Quello che è stato definito Messina Denaro Style è diventato una tendenza su TikTok, tanto che molti commercianti napoletani, e non solo, hanno pensato di approfittare di questa nuova moda per vendere il “Montone di Matteo Messina Denaro”. Difficile immaginare che qualcuno possa decidere di vestirsi come un boss mafioso, catturato dopo trent’anni di latitanza, eppure sta accadendo davvero. Ovviamente i montoni hanno un prezzo diverso dall’originale. Si parla di 59,99 euro per quello messo in vendita da questi commercianti, mentre quello indossato da Messina Denaro ha un valore di circa 8.000 euro. Una valanga di critiche e insulti si è riversata su questi commercianti, ma nonostante questo il “Messina Denaro Style” sembra inspiegabilmente essere diventato una moda.

In realtà il montone è tornato di moda a prescindere dall’arresto del boss, almeno da un paio d’anni. In tanti lo hanno riproposto in chiave moderna, da MaxMara a Balenciaga, fino a Prada. Rimangono l’esterno in pelle di agnello o di montone scamosciata, l’interno foderato con la pelliccia d’agnello rasata e bianca/sbiancata. Cambiano solo i colori, perché non c’è più solo il tradizionale beige. Il montone moderno è venduto nella sua versione corta, non a tre quarti, con prezzi che variano da 150 a 10.000 euro, a seconda dei modelli e dei marchi.