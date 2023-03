Ci sono evergreen che non muoiono mai e ci sono stili che nascono ogni anno: quali sono le tendenze unghie per il 2023?

La soddisfazione che regala una buona manicure è impagabile. Avere le mani in ordine e le unghie curate è qualcosa che regala benessere e attimi di contentezza. Che cosa riserva il 2023 in fatto di tendenze unghie? Colori, basi neutre, french o nail art pazze? Scopriamolo insieme.

Unghie in tendenza per il 2023: la scelta è vastissima

C’è chi ama essere in tendenza in tutto, unghie comprese. Ogni mese fioriscono nuove shades di colori, nuovi disegni, nuove forme e nuovissime manicure tutte da scoprire. Fatte dall’estetista o fatte a casa in versione homemade, le unghie riescono sempre ad attirare l’attenzione. Scegliere tra le tendenze del 2023 sarà difficilissimo, ma intanto cominciamo a scoprire i principali trend.

Le Lipgloss Nails sono la vera tendenza del 2023

Probabilmente sono loro la vera tendenza del 2023. Le Lipgloss Nails stanno letteralmente spopolando sui social media, specie su TikTok. Si tratta di una tecnica che ricorda l’applicazione del gloss sulle labbra, il cui finish, di conseguenza, risulta specchiato e decisamente cool.

Glazed Nails: unghie come perle

Sono molto simili alle Lipgloss Nails, ma hanno una differenza minima essenziale. Si tratta delle Glazed Nails che, in italiano, altro non sono che unghie luminose. In particolare, le Glazed Nails si riconoscono per l’effetto perlato, spesso oggetti di pensieri contrastanti. A differenza delle Lipgloss Nails, nelle Glazed Nails si scelgono colori duo chrome e cangianti, in grado di creare effetti cromatici perlati e diversi a seconda della tipologia di luce. Sono molto eleganti, raffinate e sempre stilosissime.

Unghie nude con glitter: la tendenza della primavera 2023

Se dobbiamo parlare di stagioni, la primavera 2023 è senza ombra di dubbio la protagonista. Con l’arrivo del sole e delle belle giornate, anche le unghie scelgono di abbinarsi. Perché, dunque, non optare per tonalità nude ma con l’aggiunta di effetti glitter particolarmente luminosi? Tra le tonalità più gettonate c’è l’argento, il rosa, il nude, il nero e l’oro. Insomma, la palette cromatica è vastissima.

Lo smalto nero continua a essere di tendenza anche nel 2023

Impossibile non amarlo: lo smalto nero è il Re delle manicure, non importa la stagione e non importa l’anno. Ce lo ha dimostrato anche Chiara Ferragni, che in occasione delle Settimane della Moda di Milano e di Parigi ha sfoggiato una manicure total black particolare e tutta da imitare. Il nero è d’obbligo, soprattutto quando volete creare un look tra il rock e il glam senza risultare banali. Per aggiungere qualche tocco di classe in più, però, potreste pensare di creare qualche effetto tridimensionale su alcune unghie. Il 3D, in effetti, è un’altra grande tendenza del 2023.

Effetto metallizzato? Ovvio!

Il 2023 non abbandona la luce, fil rouge di tutte le unghie. Per una manicure non scontata, scegliete l’effetto metallizzato: non passerete di certo inosservate. I colori più gettonati? Senza dubbio l’argento, l’oro, il nero, il viola, il blu notte e anche il verde.

French manicure: l’evergreen senza scadenza

È impossibile non pensare alle tendenze unghie senza considerare lei, che forse è la padrona di tutte le tendenze. Si tratta della french manicure, da sempre portatrice di stile e di versatilità. Nel 2023 si vedranno french manicure classiche, ma si vedranno anche tante french manicure dai colori pastello, anche se si lascia spazio a tonalità meno evergreen come il nero, l’argento e colori più scuri.

Non vi resta che selezionare lo stile che più si addice alla vostra persona: la tendenza sarà tutta nelle vostre mani.