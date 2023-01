Scegliere il taglio di capelli giusto non è mai semplice, soprattutto se la scelta è quella di tenere i capelli più lunghi oppure di optare per un taglio corto. È importante tenere conto del proprio viso ed esiste la regola del 5,5 che può aiutare tutte le donne.

Scegliere il taglio giusto di capelli

Il luogo comune per cui le donne sono sempre indecise è sicuramente da eliminare. Ma è anche vero che sulla scelta del giusto taglio di capelli è difficile non avere un po’ di indecisione. Non si tratta di una scelta facile, soprattutto quando si tratta di decidere tra un taglio lungo e uno corto. Ci sono tantissimi elementi da tenere a mente per lasciarsi andare ad un cambio di look.

Prima di tutto è importante tenere conto delle geometrie e della forma del proprio viso, ma anche di tutti i dettagli della propria faccia. Per riuscire a scegliere il giusto taglio di capelli è importante affidarsi a qualcuno che riesca, tramite l’uso delle forbici, a ricreare un’armonia perfetta. Bisogna saper distinguere un viso tondo da uno diamante, allungato o rettangolare, ma anche le proporzioni tra altezza e lunghezza sono fondamentali per decidere quale taglio effettuare.

Tenendo conto di tutti questi importantissimi elementi, non dovrebbe sorprendere il fatto che sia proprio un’unità di misura a rivelare quale sia il taglio di capelli più adatto al proprio viso, che riesca a creare la giusta armonia per sentirsi bene con se stesse.

L’hairstylist Giles Robinson, Global Director of Training and Education di Color Wow Hair, ha individuato un trucchetto niente male per riuscire a capire come valorizzare nel modo migliore il proprio viso e di conseguenza riuscire a scegliere senza dubbi un taglio lungo oppure uno corto, anche a caschetto. Questo trucchetto ha fatto il giro del mondo ed è stato chiamato la regola dei 5,5 cm. In realtà, per essere più precise, essendo l’unità di misura calcolata inizialmente in pollici (2,25), la lunghezza esatta da prendere in considerazione è di 5,7 cm.

La regola dei 5,5 cm: come scegliere il taglio di capelli giusto

La regola dei 5,5 cm ha letteralmente fatto il giro del mondo, spopolando e arrivando a tutte coloro che cercano di chiarire i propri dubbi riguardo il taglio di capelli. Esistono diversi tutorial sui social network e su YouTube per riuscire a mettere in pratica questa regola. Prima di tutto bisogna munirsi di un metro a stecca e di una matita, o qualsiasi altro oggetto rigido non contundente per poterla sostituire. Il metro deve essere tenuto rivolto verso il basso, appoggiato sullo zero appena sotto il lobo dell’orecchio, e la matita messa in orizzontale al di sotto del mento. La regola riesce a determinare che se al punto di incrocio tra i due strumenti la lunghezza supera i 5,7 cm, allora vuol dire che il viso verrà esaltato solo da un taglio lungo. Al contrario, se la lunghezza è inferiore a 5,7 cm, allora è meglio scegliere un taglio corto per ottenere la giusta armonia con il proprio viso.