I capelli grigi hanno da tempo abbandonato il loro ruolo di segno di invecchiamento per diventare un simbolo di eleganza e bellezza senza tempo. Difatti, tra le tendenze capelli Inverno 2023/24 si fa strada il Sonic Silver. Luminoso, audace e raffinato, è il colore più ambito e richiesto del momento.

Tendenze capelli grigi Inverno 2023/24: protagonista il Sonic Silver

Le tendenze capelli per la stagione invernale svelano un’esplosione di tonalità grigie, tra cui spicca maggiormente il Sonic Silver. Dai capelli corti ai lunghi, dai lisci ai ricci, questo colore si sposa con qualsiasi taglio. Estremamente versatile, si adatta perfettamente ad ogni incarnato. Una tinta più perlata valorizza maggiormente le carnagioni chiare e fredde, mentre una tinta leggermente ambrata è consigliata per le carnagioni più calde. Il Sonic Silver è una nuance vibrante in grado di donare luminosità al viso. Ideale per chi ha voglia di rivoluzionare la sua chioma o per chi vuole aggiungere un tocco di modernità al suo grigio naturale. Ciò che rende questo colore così amato è la sua capacità di conferire raffinatezza e stile a qualsiasi acconciatura. Grazie alle sue caratteristiche, permette a chi la indossa di esprimere personalità in modo unico ed esclusivo.

Tendenze capelli grigi Inverno 2023/24: come mantenere luminoso il Sonic Silver

Tuttavia, è importante ricordare che questa tonalità richiede molta attenzione e manutenzione. Fondamentale è l’utilizzo di uno shampoo anti giallo al fine di conservare la sua tipica lucentezza ed evitare sulla chioma un effetto trascurato. Inoltre, bisogna seguire una routine giornaliera di idratazione con balsami, creme, maschere nutrienti per prevenire l’aspetto secco e rendere la chioma più morbida e la tonalità grigia più radiosa e brillante. Non solo. Se i capelli grigi sono sottoposti ad un uso eccessivo di strumenti a caldo, possono diventare opachi o assumere una tonalità giallastra, dunque è necessaria una protezione adeguata. Cosa aspetti? Se sei alla ricerca di un nuovo colore per la tua chioma, il Sonic Silver fa al caso tuo. Non importa se decidi di adottarlo in piccoli colpi di luce o come tonalità predominante, questa nuance sarà sicuramente un must have imperdibile di questa stagione.

