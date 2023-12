Come prendersi cura dei capelli bianchi? Con il metodo francese. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che cosa si tratta.

Come curare i capelli bianchi con il metodo francese

Le donne francesi sono note per il loro fascino senza sforzi, il cosiddetto “je ne sais quoi” che, agli occhi degli altri, le rende libere, disinvolte e super sensuali. Le donne francesi hanno lo stesso approccio anche nei confronti dei capelli bianchi che invece, la maggior parte di noi, non vuole proprio vedere. Guai infatti a rinunciare alla tinta. Pe le francesi, invece, sfoggiare una chioma bianca naturale è segno di emancipazione e femminilità, per questo in tante non hanno problemi a sfoggiare una naturale chioma bianca. Ma, come fanno a prendersene cura? In realtà è abbastanza semplice, le donne francesi seguono infatti pochissime regole per prendersi cura della propria chioma, come per esempio non dimenticarsi mai di fare un paio di volte alla settimana una maschera rigenerante e anti età o di usare dei prodotti specifici per capelli bianchi. Ma vediamo adesso nel dettaglio come fare per prenderci cura dei capelli bianchi.

Capelli bianchi: come averli belli e soffici

Come abbiamo appena visto, le donne francesi non si fanno nessun problema a sfoggiare una naturale chioma bianca, anzi per loro è addirittura un motivo di vanto. Antonella Monterisi, Technical Director Cotril, ha condiviso alcuni consigli per la cura dei capelli bianchi: “in linea generale, quando i capelli invecchiano per un naturale fattore anagrafico, è sempre indicato l’uso di shampoo e conditioner dalla duplice azione idratante e antiossidante, in modo da contrastare l’invecchiamento e lasciare il capello morbidissimo e resistente a ogni tipo di stress ambientale. In tal senso un ingrediente come l’acido ialuronico, che rimpolpa il capello implementandone le riserve di idratazione, rappresenta sempre un’ottima scelta. Se avete scelto di mantenere la chioma naturalmente bianca ricordate inoltre di effettuare uno shampoo anti giallo ogni 15 giorni circa, così da spegnere sul nascere eventuali riflessi paglierini e preservare un raffinato e luminoso candore. A effetto neve di montagna”.

In poche parole per prendersi cura dei capelli bianchi basta seguire poche e semplici regole, utilizzando prodotti mirati. Vediamone insieme alcuni:

Biopoint Cromatrix Silver – Balsamo Ravvivante Antigiallo per capelli bianchi : balsamo in grado di proteggere la chioma ed esaltare il colore naturale di ogni tipo di capelli. Potete acquistarlo su Amazon al costo di 9 euro.

: balsamo in grado di proteggere la chioma ed esaltare il colore naturale di ogni tipo di capelli. Potete acquistarlo su Amazon al costo di Kérastase – l’Huile Originale: olio per capelli, li nutre in profondità, riduce le doppie punte e dona morbidezza alla fibra capillare. Dona inoltre una nuova vita ai capelli e una luminosità intensa. Potete trovare questo olio su Douglas al costo di 38 euro.

olio per capelli, li nutre in profondità, riduce le doppie punte e dona morbidezza alla fibra capillare. Dona inoltre una nuova vita ai capelli e una luminosità intensa. Potete trovare questo olio su Douglas al costo di Aldo Coppola – Cool Blond Neutralizing Shampoo: si tratta di uno shampoo neutralizzante con olio di Mandorla Dolce. Mantiene i capelli sani e idratati, preservando luminosità e morbidezza. Lo potete trovare sul sito aldocoppola.com al prezzo di 26 euro.

