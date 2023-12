Piastra per capelli: modelli per tutte le tasche

La piastra per capelli, di tipo rotonda o piatta, è un elemento imprescindibile per la chioma e la salute da scegliere in base al tipo di capello.

Quando si tratta della bellezza e del benessere della propria chioma, sono davvero tanti gli strumenti e prodotti di hair styling di cui è impossibile fare a meno. Tra questi, vi è sicuramente la piastra per capelli, uno strumento indispensabile e fondamentale di cui esistono varie tipologie, come mostrano i paragrafi a seguire.

Piastra per capelli

Tra i tanti strumenti e dispositivi utili per la bellezza e acconciatura della chioma, la piastra per capelli si rivela, senza dubbio, la migliore. Uno strumento che tutti dovrebbero avere per mantenere i capelli nel modo migliore possibile. Uno strumento di bellezza per l’hair styling in grado di domare i capelli crespi o ricci, ma anche di allisciare le lunghezze.

È impossibile ormai farne a meno, anche perché negli ultimi anni, in questo settore, la tecnologia ha fatto notevoli passi avanti permettendo a ogni donna di trovare il modello maggiormente indicato per la propria chioma e bisogni. Considerando che questo dispositivo rischia, a lungo andare, di danneggiare la chioma, è bene valutare alcuni fattori al momento dell’acquisto.

Ci sono poi una serie di parametri e di considerazioni da fare prima di decidere se acquistare la piastra per capelli. Bisogna infatti valutare il tipo di tecnologia, il rivestimento, ma anche la temperatura che è in grado di raggiungere, oltre alle dimensioni in modo da capire se si tratta di un oggetto portatile.

La giusta tecnologia permette di regolare la temperatura in modo da evitare che l’eccessivo calore possa essere un rischio per la chioma. In caso di capelli fragili, è bene scegliere una piastra che sia dotata di questa funzione in modo da non aggravare ulteriormente la salute del capello. Il rivestimento può essere in ceramica o titanio, a seconda delle preferenze.

Piastra per capelli: tipologie

Come già detto, sono diversi i modelli di piastra per capelli che si trovano online in modo da approfittare di varie offerte e promozioni al riguardo. Per esempio, tra i tanti modelli in commercio, quello a vapore è uno di quelli maggiormente consigliati e apprezzati poiché non va a danneggiare la chioma, ma idrata e protegge.

Il rivestimento in ceramica è il migliore, anche perché distribuisce il calore in modo uniforme evitando di danneggiare troppo la chioma. Alcuni rivestimenti, invece, si basano su oli vegetali o altri elementi che hanno il compito di proteggere il capello, oltre a fare in modo che sia maggiormente lucido e lucente.

La piastra per capelli varia anche in base alla forma che può essere piatta o squadrata oppure arrotondata e in quel caso si addice molto di più a coloro che vogliano avere boccoli o ricci. Sono poi diverse le marche a disposizione tra cui scegliere: Remington, L’Oréal Paris, ma anche Dyson, sono solo alcuni dei nomi da tenere d’occhio quando si parla di questo accessorio.

Piastra per capelli: offerte online

Per trovare le migliori offerte e promozioni, Amazon è l’e-commerce ideale dove trovare ogni prodotto. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei tre migliori modelli di piastra per capelli tra le più economiche ed efficaci adatte a ogni capello ed esigenza con una descrizione di ognuna.

1)Remington piastra per capelli

Un modello ideato e pensato soprattutto per i capelli folti e le lunghe chiome. Dotata di un rivestimento in ceramica, ma anche del blocco della temperatura onde evitare problematiche. Dispone del display digitale che permette di regolare la temperatura e di piastre oscillanti per una maggiore uniformità dei capelli.

2)Philips cura dei capelli

Un modello con rivestimento in ceramica con cheratina in grado di distribuire il calore in modo giusto grazie alla tecnologia ThermoProtect. Protegge la chioma dal surriscaldamento e la temperatura va da 180° a un massimo di 220. Dotata di funzione del blocco dei pulsanti.

3)Rowenta SF1810 express style

Una piastra a due impostazioni di temperatura che si adatta a ogni tipo di capello. Permette di ottenere il massimo dei risultati con il minimo sforzo. Si può controllare la temperatura grazie a un pulsante e ha un rivestimento in ceramica. Un modello con cavo nei colori nero-argento o nero-rosso.

