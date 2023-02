Talloni screpolati: i migliori rimedi naturali

I giusti rimedi naturali, come creme specifiche, permettono di trattare i talloni screpolati e avere piedi lisci e morbidi in modo sano.

I piedi sono una parte importante del corpo dal momento che reggono l’intera struttura e ne sono le fondamenta. Spesso, a causa anche delle calzature o del sovrappeso, si rischia di avere i talloni screpolati che, a lungo andare, possono dare dolore.

Vediamo come prendersene cura con i migliori rimedi a disposizione.

Talloni screpolati

Si tratta di un fastidio e un problema che non va assolutamente trascurato, anche perché potrà mutarsi in qualcosa di molto più dannoso. I talloni screpolati, se trascurati e non trattati nel modo giusto, possono essere alquanto fastidiosi e dolorosi dando così il via ai cosiddetti duroni.

Sono sicuramente una conseguenza dovuta alla trascuratezza e alla noncuranza degli arti inferiori.

La pelle, intorno alla zona del tallone, si indurisce formando così il durone che può essere alquanto doloroso e, se non trattato nel modo giusto, può portare a un marrone scuro e quindi antiestetico.

Nel caso venissero trascurati o non trattati, rischiano di trasformarsi in ragadi oppure si possono trasformare in che rete che diventano sempre più dolorose e dolenti a ogni passo che si compie. Con i talloni screpolati, diventa poi anche difficile indossare le proprie calzature preferite a causa del dolore che possono comportare.

Sono diversi i fattori e le cause che portano ad avere dei talloni in questo stato: dalla poca idratazione, alla pelle sino alla eccessiva pressione che punta proprio sul tallone dovuta alla sovrappeso. Il piede piatto e le infezioni, anche solo temporanee, possono portare a una difficoltà in tal senso.

Talloni screpolati: cosa fare

Per evitare i talloni screpolati e prendersi cura nel modo migliore dei propri piedi, è necessario agire in maniera tempestiva con una serie di consigli e suggerimenti adeguati. Considerando che il sovrappeso può essere una causa, è bene adottare uno stile di vita sano e prendersi cura in maniera corretta di tutte le zone del proprio corpo dalla testa ai piedi.

Bisogna poi intervenire con delle soluzioni che siano poco invasive, ma efficaci. Fare un pediluvio tenendo i piedi in ammollo per almeno 5 minuti e l’uso di prodotti naturali come per esempio delle pomate o una soluzione a base di bicarbonato sicuramente possono aiutare a trattare la parte inferiore del corpo.

Si possono poi usare dei detergenti specifici e delicati per i piedi. Usare una crema delicata e tamponare molto bene la pelle con un asciugamano o un panno in cotone aiuta a curarli e trattarli nel modo migliore. Bisogna poi evitare l’uso di calzature col tallone scoperto cercando di evitare di camminare a piedi nudi su superfici ruvide ruvidi e rugose che potrebbero peggiorare la situazione dei talloni screpolati.

Ci sono poi delle soluzioni e delle creme naturali che sicuramente possono aiutare a risolvere il problema. L’uso di un detergente delicato e idratante, insieme anche alla luffa che permette di eliminare la pelle morta, compreso l’unguento in vasellina aiuta ad ammorbidire la pelle e renderla maggiormente delicata.

