Talloni screpolati: come rimediare con i giusti prodotti

I piedi sono una parte importante in quanto reggono ‘intera struttura. Come la pelle del viso o delle mani necessitano della massima cura. A causa di alcuni fattori, spesso si possono avere talloni screpolati che è possibile trattare con i migliori rimedi disponibili online. Vediamo su quali puntare e come fare per una pelle liscia e idratata.

Talloni screpolati

Possono essere un inestetismo, se così si può definire, tipico, non solo del periodo estivo, ma anche della stagione invernale a causa anche di calzature che non sono sempre adeguate. I talloni screpolati sono una condizione comune che preoccupa sia uomini che donne preoccupate di non poter mettere in mostra i piedi con i sandali o le infradito.

La pelle tende a essere secca e ispessita e, se non trattata nel modo giusto, porta a delle aperture che rischiano di essere molto dolorose per la cute. Sono screpolature non solo antiestetiche, ma che vanno incontro anche a disagio e in alcuni casi sanguinamenti, sebbene le eccezioni, in tal senso, siano poche.

I talloni screpolati poi presentano una pelle molto più spessa rispetto ad altre zone del corpo, per cui bisognerebbe trattarli allo stesso modo. Inoltre, la pelle in questa zona deve resistere alla pressione e all’attrito del corpo. Nel momento in cui la pelle comincia a essere secca e perdere di umidità, ecco che inizia pian piano ad andare incontro a screpolature.

Il freddo rigido, ma anche bere poco, quindi la mancanza di idratazione, insieme ad altri fattori come per esempio l’obesità o stare spesso in piedi a causa del proprio lavoro, vanno sicuramente a influire sulla condizione dei talloni e quindi sulla screpolatura che si manifesta nei talloni. L’uso di scarpe poco aderenti provoca attrito per cui si ha una pelle maggiormente sensibile.

Talloni screpolati: cosa fare

In caso di talloni screpolati, oltre a conoscere molto bene le cause che riguardano la pelle secca e spessa, bisogna anche capire come intervenire. Bisogna trattare la pelle dei piedi nello stesso modo di quella del viso o delle mani intervenendo con prodotti che siano mirati e specifici per renderla più liscia e morbida.

Si parte quindi dall’esfoliazione della pelle che aiuta a rimuovere le cellule morte usando anche prodotti che abbiano funzione idratante e siano in grado di penetrare in profondità. Una pietra pomice o lima per i piedi sono strumenti che non devono mancare nella cura di questa parte del corpo. L’uso di questi due strumenti permette di eliminare le zone particolarmente ruvide e secche.

Dall’esfoliazione si passa poi all’idratazione e, in questo trattamento, è necessario usare delle creme e delle lozioni che siano specifiche per i talloni screpolati e che abbiano proprietà idratanti. Si consiglia di applicarle sui piedi puliti e asciutti, magari dopo il pediluvio, massaggiando delicatamente finché non si assorbe il prodotto.

Poco prima di andare a dormire, è consigliabile applicare una maschera per i piedi o un unguento per dare maggiore idratazione. Va benissimo tenere i calzini, magari di cotone. I piedi vanno protetti per cui si consiglia di non camminare a piedi nudi su superfici dure e indossare delle scarpe che abbiano una buona ammortizzazione e donino il giusto sostegno.

Per la salute dei talloni screpolati, si consigliano anche le migliori maschere per piedi per prendersene cura.

