Bellissima, capelli biondi e occhi chiari. È l’identikit della nuova velina di Striscia la Notizia della stagione 2021-22. Nonostante la giovane età è già nota al piccolo schermo grazie alla sua carriera di ballerina, portata avanti in Italia e oltreoceano.

Chi è Talisa Ravagnani

Classe 2001, vent’anni appena: Talisa è nata a Milano ma fino all’età di 13 anni vive a Dubai. Fin da subito scopre una passione per la danza, tanto da dedicarcisi anima e corpo. Ancora adolescente, in vacanza a Los Angeles, è capitata l’occasione di una vita. Mentre trascorreva l’estate insieme a sua sorella maggiore, Talisa ha fatto un provino per una prestigiosa scuola di danza ed è stata scelta.

Ha passato quindi 4 anni lontana da casa e dalla sua famiglia, intenta a studiare e a occuparsi della sua carriera.

Carriera

Durante la sua permanenza negli States è riuscita ad entrare nel corpo di ballo di Selena Gomez, comparendo nel video della cantante di Look at her now.

Nel 2019 decide di rientrare in Italia e partecipa, superandoli, ai casting di Amici. È proprio grazie alla diciannovesima edizione del programma acquisisce una certa notorietà nel Bel Paese. Nel talent show Talisa era considerata una delle ballerine più promettenti, riuscendo anche ad arrivare al serale. L’anno seguente entra a far parte del corpo di ballo della scuola e in quello de Il cantante mascherato.

A giugno 2021 viene annunciata la sua prossima svolta lavorativa: Talisa infatti è stata scelta per essere la nuova velina di Striscia la Notizia, insieme a Giulia Pelagatti, anche lei ballerina di Amici. Le ragazze vanno a sostituire Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta.

Vita privata e curiosità

Nella scuola di Amici ha avuto un flirt con il ballerino Javier Rojas, finito però molto in fretta. Attualmente è fidanzata con Mike Cugnata, modello.

Insieme a Selena Gomez si è esibita anche agli American Music Awards. È appassionata di surf e molto legata all’Italia, come dimostra la scritta “made in Italy” tatuata sul braccio destro.