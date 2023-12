Tra le tendenze capelli dell’inverno 2024 c’è il taglio scalato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il taglio scalato overcut è una delle tendenze capelli inverno 2024

Oltre alla frangia, l’assoluta protagonista dell’inverno 2024, tra le tendenze capelli spicca il taglio scalato, l’overcut, taglio ideale da provare in particolare su una chioma media. Grazie alla scalatura è possibile giocare sulle lunghezze e far sì che il taglio risulti essere sia corto che lungo. L’overcut è caratterizzato da una forma stratificata verticale, che abbiamo visto portare da tantissime celebrities. In breve, nella parte più vicina al volto, si comincia a sfilare le ciocche all’altezza del mento, quasi come fosse il classico caschetto, dopo di che si effettua la scalatura lasciando la parte posteriore più lunga. Un taglio davvero super cool, in grado di donare sia volume ma anche leggerezza, taglio quindi perfetto per questa stagione fredda.

Il taglio scalato overcut: a chi sta bene?

Come abbiamo appena visto, tra le tendenze capelli dell’inverno 2024 troviamo il taglio scalato overcut, scelto anche da moltissime caleb. Un taglio in grado di dare sia volume che leggerezza alla nostra chioma, oltre a essere un taglio super cool che non può passare certo inosservato. Tutte coloro che quindi sono stanche di avere la chioma troppo piatta, ecco che l’overcut può essere la risposta. Questo taglio infatti si adatta perfettamente a coloro che hanno una chioma liscia, ma anche a chi ha i capelli ricci, creando una versione più compatta. Nonostante le scalature, c’è un forte equilibrio, non si creano quindi delle sproporzioni, anzi è un taglio molto morbido, ideale per tutte coloro che hanno voglia di ringiovanire il proprio look. L’overcut può anche essere abbinato a una frangia, grande protagonista di questa stagione fredda, possibilmente a tendina oppure trasparente. Insomma, l’overcut è un taglio assolutamente da provare!

Come prendersi cura dei propri capelli

L’overcut è uno dei tagli di tendenza di questo inverno 2024 ma, qualunque sia il taglio che portiamo, la cosa fondamentale è prendersi sempre cura dei propri capelli, al fine di non trovarsi, nel tempo, ad avere una chioma spenta e sfibrata. Ecco alcuni consigli per prendersi cura dei propri capelli:

Lavaggio dei capelli : è importante non lavarsi i capelli troppo frequentemente o di rado, il consiglio è fare 2/3 shampoo a settimana. Lavarli troppo frequentemente può infatti sfibrarli.

: è importante non lavarsi i capelli troppo frequentemente o di rado, il consiglio è fare 2/3 shampoo a settimana. Lavarli troppo frequentemente può infatti sfibrarli. Shampoo: altra cosa fondamentale è scegliere uno shampoo adatto al proprio tipo di capelli e che sia il più naturale possibile. Stessa cosa per la scelta del balsamo.

altra cosa fondamentale è scegliere uno shampoo adatto al proprio tipo di capelli e che sia il più naturale possibile. Stessa cosa per la scelta del balsamo. Maschera : almeno una volta a settimana fare una maschera nutriente, soprattutto se si hanno i capelli trattati.

: almeno una volta a settimana fare una maschera nutriente, soprattutto se si hanno i capelli trattati. Phon e piastra: utilizzare il phon e la piastra solo se necessario, il calore è infatti nemico dei capelli, quindi cercare di limitare soprattutto l’utilizzo della piastra.

utilizzare il phon e la piastra solo se necessario, il calore è infatti nemico dei capelli, quindi cercare di limitare soprattutto l’utilizzo della piastra. Termoprotettore: usare un termoprotettore sia per proteggere i capelli da phon e piastra, sia per proteggerli dal sole.

