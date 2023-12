Quali sono i 7 colori anti age? Se in fatto di tinte per capelli siete alla ricerca di nuance che ringiovaniscano, allora qui sicuramente troverete i giusti consigli. Siete dunque pronte a conoscere i segreti di un look giovane e fresco, a tutte le età?

Le tinte per capelli oggi ringiovaniscono, basta scegliere i colori giusti

Tamara Cinti è una hairstilyst esperta, e ha ideato una teoria secondo cui sarebbero 7 i colori anti age, che permettano di apparire subito più giovane, con un aspetto più fresco e soprattutto di tendenza.

Cosa succede quando si sbaglia il colore dei capelli? Tingersi i capelli è un modo divertente e creativo per cambiare il proprio look, ma può anche essere rischioso. Se si sceglie il colore sbagliato, si rischia di non sentirsi a proprio agio, attirare sguardi straniti e, soprattutto, sembrare più vecchi di quel che si è.

Ecco alcuni dei motivi per cui sbagliare il colore dei capelli ci può far sembrare più vecchie:

Un colore troppo scuro può appesantire i lineamenti del viso e creare un effetto “invecchiante”.

Un colore troppo chiaro può far apparire la pelle spenta e spenta.

Un colore non adatto alla propria carnagione può creare un contrasto eccessivo e sottolineare le rughe.

Dunque, cosa si fa? E’ davvero molto importante potersi affidare ad un professionista colorista, esperto nelle colorazioni dei capelli. Un colorista sa anche indirizzare le clienti verso formule nutrienti, ristrutturanti e su eventuali trattamenti.

7 colorazioni di capelli che ringiovaniscono immediatamente il look

Ecco 7 colorazioni che possono aiutare a sembrare più giovani:

Strawberry Blonde: questo colore biondo con riflessi ramati è perfetto per le donne con la pelle chiara o abbronzata.

questo colore biondo con riflessi ramati è perfetto per le donne con la pelle chiara o abbronzata. Castano chiaro baciato dal sole: questa colorazione aggiunge luminosità e tridimensionalità al colore, rendendo il viso più fresco e giovane.

questa colorazione aggiunge luminosità e tridimensionalità al colore, rendendo il viso più fresco e giovane. Riflessi color caramello su castano scuro: questi riflessi ammorbidiscono e riscaldano il viso, creando un effetto naturale e giovanile.

questi riflessi ammorbidiscono e riscaldano il viso, creando un effetto naturale e giovanile. Biondo con radici più scure: questa colorazione è perfetta per le donne che vogliono un biondo luminoso senza esagerare.

questa colorazione è perfetta per le donne che vogliono un biondo luminoso senza esagerare. Pink Champagne: questa colorazione vivace e originale è perfetta per le donne che vogliono un look giovane e trendy.

questa colorazione vivace e originale è perfetta per le donne che vogliono un look giovane e trendy. Caramel Highlights: questi riflessi sui capelli scuri aiutano a scaldare il viso e aggiungere volume.

questi riflessi sui capelli scuri aiutano a scaldare il viso e aggiungere volume. Broomstick Blonde: questa colorazione con base scura e riflessi biondi è perfetta per le donne che vogliono un look naturale e luminoso.

Color SPA: capelli visibilmente più giovani

Oltre a scegliere il colore giusto, è importante prendersi cura dei capelli con trattamenti specifici. In ogni salone specializzato sarà possibile chiedere un trattamento Color SPA, un trattamento a base di acido ialuronico che rende i capelli visibilmente più giovani.

Il trattamento SPA apporta numerosi benefici ai capelli, tra cui:

Nutre e idrata i capelli , rendendoli più forti e resilienti.

, rendendoli più forti e resilienti. Riduce l’effetto crespo e dona ai capelli un aspetto più ordinato.

e dona ai capelli un aspetto più ordinato. Protegge i capelli dai danni causati dai raggi UV e dall’inquinamento.

Se desideri quindi ottenere un look giovane e luminoso, non dimenticare di affidarti a un hairstylist professionista e di richiedere il trattamento personalizzato per te.

