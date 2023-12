Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è il taglio capelli più richiesto dalle star in questo 2023.

Questo è il taglio capelli più richiesto (dalle star) nel 2023

In questo 2023 c’è un taglio capelli che è stato particolarmente richiesto dalle caleb, ovvero il taglio shag. In tante hanno ceduto al fascino rock’n’roll di questo taglio, anche perché esistono tante versioni differenti, con protagonista indiscussa la frangia, maxi, a tendina o sottile. Il taglio shag è inoltre caratterizzato da una importante scalatura al fine di creare maggiore volume alle radici. Tra le versione più richieste troviamo:

Il mullet : è senza dubbio la versione più estrema, si tratta di un haircut sfilato, corto nella parte alta e frontale e più lungo sulla nuca. Un taglio che tra l’altro si addice perfettamente sia a noi donne ma anche agli uomini.

: è senza dubbio la versione più estrema, si tratta di un haircut sfilato, corto nella parte alta e frontale e più lungo sulla nuca. Un taglio che tra l’altro si addice perfettamente sia a noi donne ma anche agli uomini. Il wolf cut: si tratta di un taglio a metà tra lo shag e il mullet, che prevede a una frangia a tendina molto lunga che scende ai lati della testa, a cui si accompagna una scalatura interna che sfila i capelli e rende la capigliatura molto leggera e disordinata.

Lo shag è quindi il taglio più richiesto dalle caleb, prima fra tutti la Principessa del Galles Kate Middleton, che lo ha però interpretato in maniera più elegante e formale. Tra le altre star troviamo Diane Kruger, Madonna, Miley Cyrus Charlize Theron, Zooey Deschanel e Natasha Lyonne. Tutte loro, in questo 2023, hanno provato lo shag. Anche la giovane attrice Jenna Ortega ha scelto il caschetto shaggy, che è stato di forte tendenza tutto l’anno.

Taglio shag: quali sono le sue caratteristiche e a chi sta bene?

Come abbiamo appena visto il taglio shag è tornato prepotentemente di moda ed è stato il taglio più richiesto dalle stare in questo 2023. Innanzitutto c’è da dire che questo taglio sta bene praticamente a tutte. Lo shag è caratterizzato da scalature interne che movimentano le lunghezze e donano volume alle radici. L’elemento fondamentale da considerare è la frangia, che deve essere texturizzata e imprecisa. Come appena detto lo shag è un taglio che sta bene a tutte, inoltre la lunghezza giusta non esiste. Ovviamente però è molto importante che il taglio sia creato su misura, in base alle caratteristiche e alla forma del viso. Vediamo alcuni tipi di taglio shag:

Lily cut : si tratta di un taglio medio scalato con la frangia sfilata per un look super rock. Inoltre questo taglio si adatta a diverse tipologie di viso, grazie alle scalature interne.

: si tratta di un taglio medio scalato con la frangia sfilata per un look super rock. Inoltre questo taglio si adatta a diverse tipologie di viso, grazie alle scalature interne. Mixie cut: si tratta di un taglio ibrido che combina il pixie con il mullet. Inoltre è uno dei tagli corti più cool del momento, in grado di donare un look sbarazzino. Questo taglio è stato foggiato ad esempio dalla cantante Rihanna.

Se volete anche voi provare un taglio shag, il consiglio è rivolgersi al proprio parrucchiere di fiducia per capire qual è la versione perfetta per voi!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Inverno 2024, tendenze capelli: i migliori tagli con frangia

Tendenze capelli Inverno 2024: il tendy è l’acconciatura del momento