Ecco quali sono i trend per i tagli di capelli corti per il 2023.

C’è chi erroneamente pensa che il taglio dei capelli corto sia meno versatile e che permetta minor estro a livello di acconciature e look. Tuttavia questa è un’idea ormai superata, anche considerato che di tagli corti ce ne sono tanti e molto diversi tra loro.

Fermo restando che possono sempre arricchiti da accessori – come le mollette a clip di grandi dimensioni che si sono imposte di recente – e variegati con colori e piega, resta il fatto che ne esistono svariati e che tra questi si sono imposti alcuni trend anche per l’anno 2023.

Capelli corti 2023: il taglio alla Iris Law

A fare da nave scuola nel mondo del taglio corto è senza dubbio la modella Iris Law, figlia di Jude Law.

Lo scorso 12 dicembre 2022 alla sfilata di Jacquemus in quel di Parigi, la giovane e biondissima ragazza ha sfoggiato un taglio cortissimo con scalatura e decolorazione evidente che tendono quasi al platino pur lasciando ben in vista la ricrescita scura. Spesso la modella mostra questo taglio in una versione “effetto bagnato” con i capelli laccati e ben sistemati effetto dry e wet, ma a volte il taglio si presta anche ad un’asciugatura mossa e sbarazzina.

Questo taglio così corto ben si sposa anche con la prossima stagione estiva, comodo e semplice da sistemare, ma con l’inverno fa il paio senza problemi con cappelli di lana e – ancor meglio – fasce per capelli.

Ma per quanto riguarda i capelli corti non è finita qui…

Capelli corti 2023: altre tendenze per i capelli corti

Per l’anno 2023, sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi mesi nel 2022, si impone anche il classico caschetto nelle sue varianti più classiche o asimmetriche. Nello specifico, il trend più preciso in questa tendenza è quella del blob che si ferma all’altezza delle orecchie, sfoggiato ad esempio dall’attrice Jessie Buckley.

Si tratta di un taglio senza dubbio molto audace e particolare, che probabilmente risulterebbe non gestibile a più di qualcuno (specie nella ricrescita verso la lunghezza). Mette però in risalto il viso e dona originalità al proprio look. Per chi comunque non si sente pronto a questo passo, si può optare per un blob più lungo ed ugualmente al passo con la moda.

Per chi invece non teme il taglio della forbice, si può prendere da esempio il look di Dixie D’Amelio, giovane cantante statunitense famosissima su Tik Tok. Tanto sulla piattaforma quanto su Instagram il suo look ha sempre raccolto tantissimi consensi ed è subito stato accostato all’universo di Audrey Hepburn. Infatti Dixie sfoggia un taglio cortissimo e ordinato, molto semplice ma elegantissimo che senza dubbio incornicia il viso reso ancora più grintoso dalle sopracciglia lasciate spesse. Per questo taglio, la cantante ha optato per una cortissima frangia non lineare.

Nel 2023 sembra sarà molto apprezzato l’effetto un po’ spettinato del capello corto, tant’è che si parla già di moda del taglio “imperfetto”, sia per i capelli lisci che ricci. Un po’ stile frangetta di Emily in Paris, insomma: asimmetrica, leggermente fai da te, volutamente allegra.