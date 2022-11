L’inverno è ormai alle porte e molte donne si chiedono quali siano le tendenze capelli di quest’anno. Un taglio e uno styling perfetto potrebbero essere il regalo di Natale perfetto per ogni donna.

Tendenze capelli inverno 2023: i migliori tagli

L’inverno è alle porte e manca davvero poco a Natale.

Un regalo perfetto potrebbe proprio essere il taglio giusto per ogni donna, che vorrà sentirsi bella e sempre alla moda durante le feste. Per questo è importante scoprire quali sono le tendenze capelli di questo inverno. Tra i ritorni più importanti per quanto riguarda i capelli c’è sicuramente la frangia laterale, un incrocio tra una frangia dritta e una a tendina, sfoggiata anche da diverse celebrità. Anche i capelli scalati sono tornati di moda.

Le donne puntano su tagli che regalano movimento, per un ritorno nostalgico in versione aggiornata. Per esempio il mullet, che sta nuovamente conquistando tutte, ma che nel 2022 si abbina ad una frangia super smussata, che aggiunge consistenza ed è ben diverso da quello degli anni ’80 e ’90. Di moda anche gli shag con frangette scalate. È importante sapere che per ottenere il risultato desiderato bisogna sempre rivolgersi ad un professionista.

Per quanto riguarda le acconciature di tendenza, il Natale porta anche la voglia di dare un tocco di glamour allo styling dei capelli. Le trecce sono tornate di moda, sono sempre più apprezzate, anche se solitamente si associano all’estate. In realtà, possono essere perfette anche in inverno e possono essere arricchite con nastri e accessori. Anche le waves sono sempre una buona idea, così come i capelli ricci. La chioma eternamente evergreen di Farrah Fawcett negli anni ’70 è sempre un grande classico perfetto per qualsiasi occasione. Per dare un tocco perfetto è consigliabile mettere sulla chioma un po’ di olio che lucida e che ammorbidisce i capelli, per poterli lavorare con più facilità.

Tendenze capelli inverno 2023: i migliori colori

L’inverno è un periodo particolare per i capelli, ma già a partire dall’autunno i parrucchieri iniziano a realizzare i desideri delle clienti, che solitamente decidono di sperimentare qualcosa di nuovo. Quest’anno a dominare sono i capelli biondi dorati caldi e le sfumature mogano, ma è anche il momento di buttarsi su nuance più pop e multidimensionali, per esempio mettendo insieme balayage hollywoodiani e tocchi di rosa, oppure scegliere toni del lilla o nuance accese di rosso. Il rame è sempre più in tendenza per l’autunno e l’inverno. Bisogna anche valutare la propria carnagione. Per questo affidarsi ad un professionista è fondamentale prima di compiere qualsiasi passo, soprattutto se particolarmente creativo. Per prendersi cura del colore è importante investire in prodotti che migliorano la tonalità, usare la giusta spazzola per mantenere lucentezza anche dopo il trattamento. Infine, è importante riparare la chioma dai raggi UV, che sbiadiscono il colore, disidratano i capelli e limitano la crescita dei follicoli. Rivolgendosi a dei professionisti del settore si potranno avere tutti i consigli opportuni per una chioma di tendenza durante questa stagione fredda, senza mai rovinare i capelli.