Le orecchie a sventola spesso vengono considerare un brutto problema estetico. Ma è possibile camuffarle con i capelli? Ecco per voi alcuni tagli perfetti.

Tagli per nascondere orecchie a sventola

Le orecchie a sventola sono un piccolo problema estetico che le donne possono camuffare tranquillamente. Ebbene si care donne potete aggirare l’ostacolo senza ricorrere a nessun intervento estetico, ma come? Per nascondere le orecchie a sventola basta scegliere il giusto taglio di capelli e il gioco e fatto. Lungo o corto non importa, sarà sufficiente giocare con gli effetti ottici. Ma quali sono i migliori tagli di capelli per sopperire a questo problema?

Capelli ricci

Una donna che ha i capelli ricci potrebbe essere agevolata perché riuscirebbe a nascondere le cosiddette orecchie a sventola giocando con il volume. In casi come questi però servirà un taglio lungo ma scalato, in modo tale da evitare così l’effetto fungo. Questo però non significa che sarete costrette ad abbandonare l’idea di poter tagliare i capelli corti. Infatti potranno accorrere in vostri aiuto tagli come il carrè, purché però sia lungo sotto il mento. Per quanto riguarda i tagli corti tenete bene a mente il dettaglio che questi però devono essere dell’altezza giusta, in modo tale da coprire le orecchie. (Ndr. Se non volete perdere la vostra sensualità con questi taglia sarà sufficiente giocare con la frangetta o con il ciuffo). Per riscontrare quanto stiamo dicendo potete osservare le acconciature e i tagli sfoderati da Lana Parrilla. (Nota per il ruolo di Regina in Once Upon a Time)

Capelli lisci

Le orecchie a sventola però possono essere nascoste con tagli lunghi anche da donne che hanno i capelli lisci. Ma come? Solitamente si consiglia dei tagli comunque netti, quindi senza evidenti scali. Un esempio pratico in si come questi possono essere i tagli di Nina Dobrev oppure Candice Accola. (Meglio conosciute come Elena Gilbert e Caroline Forbes in The Vampire Diares).