Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i tagli capelli lunghi di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024.

Tagli capelli lunghi: le tendenze per l’autunno inverno 2023 2023

Pari o scalati, lisci o mossi, con frangia o senza, vediamo quali sono i tagli capelli lunghi di tendenza per le prossime stagioni fredde. Innanzitutto possiamo dire con assoluta certezza che la frangia sarà l’assoluta protagonista per l‘autunno inverno 2023 2024, a prescindere dalla lunghezza scelta della chioma. Per quanto riguarda i capelli lunghi, il trend è quello di mantenere le radici piatte e disciplinate, per fare in modo che il movimento e la tridimensionalità si concentrino da metà chioma in giù. La scalatura deve esserci e deve anche essere piuttosto evidente, in particolar modo se decidiamo di avere la frangia, possibilmente dritta e sfilata, in modo da lasciar vedere leggermente la fronte. Questa è la soluzione ideale per chi vuole dare proporzione al viso senza dover sottostare a una manutenzione costante e complessa. Una tendenza che sta già spopolando è quella del Butterfly Cut , dove i capelli sono molto scalati, acconciati con piega liscia e morbida, con punte all’insù e verso l’esterno. Tra le tendenze abbiamo anche la piega blowout anni ’90, che prende spunto dall’acconciatura di Jennifer Aniston nella serie televisiva “Friends”, dove interpretava l’indimenticabile Rachel Green. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i tagli capelli lunghi di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024.

Tagli capelli lunghi, le tendenze: con frangia, mossi e scalati

Vediamo adesso insieme quali sono i tagli capelli lunghi di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024:

Con frangia corta: come detto in precedenza la frangia sarà l’assoluta protagonista dell’autunno inverno 2023 2024. Per chi ha un viso strutturato e con occhi grandi, la frangia corta è la scelta ideale, per un look sbarazzino e delicato allo stesso tempo. Ottima anche sui visi ovali.

Con ciuffo laterale: un altro taglio di tendenza per il prossimo autunno inverno è il capello lungo con ciuffo laterale. Adatto soprattutto a chi non vuole una frangia piena da mantenere, senza dover quindi correre dal parrucchiere per farsela tagliare ogni qualche settimana.

Taglio lungo scalato: la scalatura per il prossimo autunno inverno deve esserci e deve essere anche evidente.

Mossi e disordinati: altro trend da tenere d’occhio si ispira agli anni 70′ e 80′ dal mood un pò punk. Si tratta di capelli lunghi scalatissimi in modo da creare tantissimo volume. Si possono portare o con un maxi ciuffo o con una frangia lunga a seconda della preferenza. Fondamentale è che siano mossi e spettinati, proprio per enfatizzare al massimo il volume. Sicuramente uno dei tagli più difficili da realizzare, importante quindi rivolgersi sempre a un professionista.

Come abbiamo visto poc’anzi sono davvero tanti i tagli capelli lunghi di tendenza per il prossimo autunno inverno 2023 2024, non resta quindi che scegliere quello che ci piace di più e cominciare a parlarne con il nostro parrucchiere di fiducia così da essere pronte per l’arrivo delle stagioni più fredde!