Bigodini: come metterli? La guida step by step

Sono indispensabili quando si vuole dare maggiore volume e vaporosità ai capelli: i bigodini diventano il principale strumento per creare l’effetto riccio e/o mosso a tutte le chiome. Spesso si pensa che applicarli sia difficile e scomodo, ma in realtà i bigodini sono pratici e molto veloci: in base al tipo di bigodino scelto e al tipo di capello, dunque, si otterrà un effetto particolare.

Come mettere i bigodini: la guida completa

Quando non avete tempo per andare dal parrucchiere ma volete comunque ottenere una piega mossa e perfetta, i bigodini arrivano in vostro soccorso. Sebbene per moltissime persone tali strumenti siano considerati scomodi e di difficile applicazione, in realtà si rivelano ottimi alleati in caso di pieghe last minute ed effetti top.

Non ci sono particolari accorgimenti da seguire e sicuramente la pratica vi aiuterà a rendere i movimento più scorrevoli e meno macchinosi: niente panico, seguendo veloci e semplici mosse il risultato sarà molto soddisfacente.

Se volete ottenere un effetto riccio definito e/o un boccolo bello ondulato, vi occorreranno dei bigodini più stretti. Al contrario, se il vostro look vuole essere voluminoso, i bigodini adatti al vostro scopo dovranno essere più larghi.

Dopo avere correttamente lavato i capelli con i prodotti adatti al vostro tipo di capelli, passate alla stesura di un olio vegetale (d’argan andrà benissimo) solo sulle lunghezze. In questo modo preparerete i vostri capelli e li renderete in un attimo più setosi e morbidi. Dividete i capelli in ciocche di media grandezza: sezionate la testa in parti più o meno uguali e ricordatevi che in base alla grandezza della ciocca, il risultato sarà più o meno definito. Prendete il bigodino adatto al capello e allo scopo e cominciate ad avvolgere la ciocca su di esso, dalla punta fino ad arrivare alla nuca. Per fermarli e assicurarvi di tenerli ben saldi alla testa, potete fissarli con delle forcine (quelle che normalmente tendiamo a perdere chissà dove e chissà come). Una volta applicati i bigodini su tutta la testa, indossate una retina per tenerli fermi senza rovinarli. Attendete il tempo giusto per l’asciugatura (in caso lo facciate all’aria aperta), o asciugate alla debita distanza con il phon, evitando temperature troppo elevate. Finito il tempo di posa/asciugatura, cominciate e togliere un bigodino alla volta e sistemate i capelli utilizzando le dita. Lavorate le ciocche e date il giusto movimento alla chioma a seconda dei vostri gusti. Per fissare la piega, infine, spruzzate un po’ di lacca o di fissante e, perché no, ripassate un po’ di olio di argan o un olio anti-ruffo e anti-umido.

Le tipologie di bigodini in commercio: materiali e forme

In commercio esistono numerose tipologie di bigodino: in base al vostro tipo di capello e in base al tipo di risultato che volete ottenere, ci sono bigodini e bigodini. I più gettonati sono quelli in plastica, che possono avere l’interno sia pieno, sia vuoto. Molto utilizzati anche i bigodini in velcro, che non richiedono l’uso di forcine per fissarli e l’effetto è molto naturale.

Negli ultimi anni sono andati molto in tendenza i bigodini “magici”, ossia quei bigodini di silicone sottile lunghi a forma di spirale. I capelli vanno inseriti, ciocca dopo ciocca, all’interno della spirale tramite una particolare bacchetta con uncino.

In tendenza anche i bigodini flessibili: si tratta di cilindri dal diametro ridotto e allungati fatti di un materiale gommoso. La ciocca del capello andrà attorcigliata letteralmente attorno al bigodino e l’effetto sarà più o meno ondulato.

Esistono anche bigodini fatti di fettucce ondulate, molto semplici da utilizzare e anche esteticamente divertenti.

I bigodini grandi sono particolarmente adatti per capelli lunghi: in questo caso l’effetto sarà vaporoso e leggermente ondulato solo sulle punte. I bigodini piccoli sono perfetti per lunghezze medio-corte: in questo caso l’effetto sarà più riccio e definito.

Non vi resta che trovare la tipologia più adatta al vostro capello e il gioco è fatto: sperimentate e i capelli vi ringrazieranno.