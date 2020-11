Se parlare di sesso fosse normale, non avremmo dovuto usare la parola “tabù”. Se invece ci abituassimo a farlo, molte ragazze giovani non si incolperebbero per la paura di provare cose nuove, per un rapporto non riuscito e non si auto diagnosticherebbero patologie. Per fortuna interviene Edonelle, che si inserisce proprio dove l’informazione viene a mancare rompendo il tabù sulla sessualità delle donne e proponendo una soluzione concreta.

Sessualità delle donne e tabù, da dove partire?

Normalizzare il sesso e il corpo in giovane età può diventare un buon punto di partenza. È fondamentale imparare a conoscersi così da notare eventuali anomalie o problematiche. Vivere con serenità un’esperienza sessuale è un imperativo assoluto e senza genere. Eppure spesso molte donne non vivono i rapporti con estremo piacere.

Edonelle, prodotto realizzato dai founder di Agorà Pharma, si propone proprio di intervenire dove l’educazione sessuale ancora deve arrivare. Lo fa prendendo la prospettiva delle donne.

Edonelle, il prodotto rivoluzionario

Edonelle è un oleogel che si applica a livello topico vaginale pochi minuti prima di un rapporto. Privo di parabeni, unisce l’azione miorilassante del CBD e del Myrcene con altri due componenti, la Visnadina e il Coleus Barbatus che portano a microcircolo vaginale e lubrificazione.

Questo prodotto made in Italy seguito dalla ricerca scientifica ha introdotto finalmente l’attività sessuale nell’ambito della salute personale, che non può e non deve essere dimenticata. L’atrofia vulvovaginale è un problema che riguarda più del 20% delle donne e non si risolve solo con i lubrificanti generici.

La campagna “Stay Home, Make Love”

Attraverso questo slogan l’azienda mette a disposizione a prezzo speciale la gamma Edonelle seguita da un’azione di charity. Infatti l’invito è di rimanere a casa e acquistare questi prodotti, il cui parziale ricavato andrà in supporto della causa “Parità di Genere ai tempi del Covid-19”

La Project Manager di Agorà Pharma, Alessia Kish aggiunge a riguardo: