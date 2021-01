Purtroppo soffrire di gonfiore a livello di pancia è comune a molte persone, ma non sempre è dipeso dall’alimentazione. Possono essere molteplici le cause come intolleranze, una cattiva digestione, mancanza di movimento, stress. Secondo studi scientifici, proprio lo stress sarebbe infatti la maggior causa di pancia gonfia: vediamo qui di seguito i rimedi su come risolvere il problema.

Stress e pancia gonfia nel 2020

Lo stress, l’ansia, la tensione, nella maggior parte dei casi, si ripercuotono a livello fisico, creandoci malesseri e disagi. La comparsa di reazioni psico-fisiche sulla nostra pelle varia a seconda del tipo di persona e del carattere. C’è chi somatizza a livello cutaneo, chi a livello di testa e chi a livello di intestino. E questo è la normalità, si aggiunga poi la situazione di questo ultimo anno che ha danneggiato veramente tutti.

La mancanza di socialità, la chiusura, lo stress e l’angoscia hanno causato un aumento dei disagi alla pancia. Gonfiore, crampi, stipsi o il contrario sono solo alcuni dei sintomi, a cui bisogna poi aggiungere il malessere psicologico che ne deriva. Il 2020 non è stato un anno facile per nessuno, ma di certo i guai intestinali possono e devono essere risolti.

La serotonina

Di mezzo c’è, oltre a tutto, l’ormone che regola l’umore, ovvero la serotonina.

Il nostro cervello ne produce solo in quantità ridotte, il 10%, mentre il restante dipende dal ventre. Qui l’ansia e lo stress giocano un ruolo decisivo, perché sono in grado di influire sulla quantità di serotonina secreta a livello intestinale. Ma non solo quindi creando alterazioni a livello di umore, anche variazioni a livello dei movimenti peristaltici durante la digestione. Ciò significa, in altri termini, che possono modificare e variare la capacità di far scorrere gli alimenti nel tubo digerente, tramite la contrazione muscolare involontaria, provocando o diarrea o stitichezza.

Stress e pancia gonfia: i rimedi

Come risolvere la situazione della pancia gonfia? E dello stress? Per prima cosa, è bene cercare di capire se l’origine dello stress e della tensione cronici sono dovuti al periodo particolare che stiamo vivendo oppure ad un motivo più specifico. Magari è proprio lo stile di vita che vi provoca malessere e cercare di alleggerire il ritmo o di apportare modifiche alla quotidianità è indispensabile.

Se invece il problema della pancia gonfia non ha solo cause psicologiche, è bene partire dall’alimentazione e dal movimento. Nel primo caso, è importante limitare il più possibile cibi pronti e confezionati, zuccheri, grassi, fritti, alimenti a base di farina raffinata. Tutti questi cibi provocano gonfiore intestinale e influiscono sull’insulina, l’ormone che ci spinge ad ingerire sempre più cibo. Infatti, quando mangiamo della pasta o una fetta di torta, seppur ci sentiamo sazi, ne vogliamo ancora.

Passando invece al secondo caso, lo sport e del sano movimento quotidiano possono ridurre notevolmente il gonfiore e allo stesso tempo alleggerire la dose di tensione nel corpo. Camminare, correre, ballare o fare esercizi a casa ci fanno bene sì a livello fisico ma soprattutto a livello mentale ed emotivo, perché ci scaricano e ci distraggono.