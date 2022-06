Stranger Things 4: quando esce la seconda parte

La quarta stagione di Stranger Things ha debuttato su Netflix il 27 maggio 2022, ponendo fine all’attesa degli appassionati. La serie tv prodotta dal colosso dello streaming ha infatti riscosso nel tempo un successo davvero clamoroso, diventando una delle più viste in assoluto sulla piattaforma.

E pensare che nessuno voleva produrre la serie prima che Neflix decise di accettare la sfida: oltre venti case rifiutarono pensando che i protagonisti fossero troppo giovani per attirare un pubblico piuttosto ampio. Possiamo indubbiamente affermare che un errore di valutazione simile non si ripeteva dai tempi di J. K. Rowling e dal suo Harry Potter respinto da dodici case editrici.

E invece i giovani attirano eccome, e Stranger Things occupa stabilmente la top five delle più viste di sempre insieme a nomi come Bridgerton, Squid Game e La casa di carta.

Sono addirittura 287 milioni, le ore visualizzate dal debutto della quarta stagione in un solo fine settimana.

Un primato raggiunto grazie alla diffusione in oltre 83 Paesi, compresa l’Italia, e destinato ad aumentare sempre di più, se si considera che manca la parte finale della serie: gli episodi finora pubblicati sono sette su nove.

Ed è infatti questa la domanda che ogni fan si pone da quel 27 maggio in cui è finita l’attesa per la prima parte della quarta stagione.

Vediamo, dunque, quando esce la seconda parte di Stranger Things 4 e cosa bisogna aspettarsi.

Gli episodi finali si Stranger Things 4

Se si appartiene alla categoria di quelli che guardano un solo episodio a settimana, allora l’attesa sembrerà certamente meno estenuante; ma se si è invece persone da super maratone, il tempo trascorso dal primo capitolo di Stranger Things 4 all’uscita della seconda parte può risultare davvero eterno.

Il volume finale della quarta stagione verrà infatti rilasciato da Netflix il 1° luglio 2022 e comprenderà soltanto due episodi. In totale saranno quindi nove le puntate di Stranger Things 4: sette per la prima parte e due per l’ultimo capitolo.

I fratelli Duffer, creatori della serie, hanno diretto gli episodi 1, 2, 7, 8 e 9 (quindi anche il gran finale), mentre Shawn Levy ha diretto il 3 e il 4 e Nimród Antal ha curato la regia del 5 e del 6.

La trama di Stranger Things 4

La lunghezza delle ultime due puntate sarà considerevolmente maggiore rispetto alle precedenti: si parla addirittura di due ore ad episodio. I titoli sono rispettivamente “Capitolo otto: Papà” e “Capitolo nove: Il Piano”.

In questo volume finale assisteremo sostanzialmente al culmine della lotta tra il bene e il male: quindi tra Undici e i suoi amici e ciò che alberga nel cosiddetto Sottosopra.

In questa quarta serie abbiamo assistito anche all’inserimento di un nuovo antagonista, Vecna, aprendosi ad un mondo molto più ampio rispetto a quanto abbiamo visto nelle stagioni precedenti.

Il cast di Stranger Things 4

Nel cast della serie, ricordiamolo, figurano come interpreti: Winona Ryder (Joyce Byers); David Harbour (Jim Hopper); Millie Bobby Brown (Undici); Finn Wolfhard (Mike Wheeler); Gaten Matarazzo (Dustin Henderson); Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair); Noah Schnapp (Will Byers); Sadie Sink (Max Mayfield).

E ancora: Natalia Dyer (Nancy Wheeler); Charlie Heaton (Jonathan Byers); Joe Keery (Steve Harrington); Maya Hawke (Robin Buckley); Priah Ferguson (Erica Sinclair); Brett Gelman (Murray); Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).