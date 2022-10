Stivali biker: le tendenze dell’autunno 2022

Dai modelli con suola platform o chunky sino a quelli con la suola in gomma nei colori nero o marrone, sono gli stivali biker da indossare in autunno.

Le calzature da indossare per l’autunno sono davvero tantissime e si adattano a ogni stile e outfit. Tra le varie calzature, sono tornati di gran moda gli stivali biker che dettano tendenza grazie ai tanti modelli che si trovano in commercio da indossare in ogni occasione.

Vediamo quale comprare e le novità per la stagione.

Stivali biker

Sono calzature progettate, in un primo momento, soltanto a uso esclusivo dei motociclisti. Infatti, gli stivali biker, noti anche come biker boots si caratterizzano per essere privi di lacci e, quindi, poco ingombranti. Con il passare degli anni, sono stati rivisitati e ad oggi sono moltissime le celebrities e influencer che li indossano.

Sono sicuramente un must have, non solo della stagione autunnale, ma anche di quella invernale proprio perché danno un look aggressivo e grintoso.

Sono un tipo di calzatura molto comoda e versatile, quindi indicata per abbinarli a qualsiasi outfit che sia durante il giorno oppure la sera a una cena o per un aperitivo.

Un tipo di scarpa molto intrigante che occupa un posto di rilievo nello street style per un look elegante, ma anche sportivo adatto a varie situazioni e occasioni, in generale. Sono alleati della stagione fredda anche perché proteggono le gambe e le caviglie dai primi freddi del periodo quando le temperature si abbassano.

Si caratterizzano per la punta rotonda, hanno fibbie e borchie ben visibili, il che denota che gli stivali biker sono una calzatura molto grintosa per look accattivanti. Hanno un tacco largo e basso intorno ai 7 cm circa con una suola molto robusta realizzati in materiali come la pelle oppure l’ecopelle, come alternativa per una soluzione più sostenibile.

Stivali biker: tendenze autunnali

Sono i protagonisti assoluti della stagione come si vede dalle ultime tendenze e dall influencer che li sfoggiano in varie occasioni. Elisabetta Canalis, nota showgirl, ne possiede un modello stringato con suola in gomma, come ha mostrato su un post del suo account di instagram. Sono alti e neri dal gambale morbido.

Oltre al modello proposto dalla Canalis, sono anche altre le tipologie di stivali biker da indossare in autunno. Alcuni modelli di questa calzatura presentano dei cinturini, delle impunture o anche imbottiture che sono elementi di protezione tipici dei biker, dei motociclisti dal momento che questa calzatura nasce proprio con loro.

Le tendenze del momento li propongono con la suola chunky o platform, quindi molto alta perfetta da indossare con abiti e gonne per un look sexy e seducente. Si possono trovare di varia lunghezza: sino al polpaccio o poco sopra la caviglia, ma vi sono anche modelli che lunghi fino al ginocchio, da rivaleggiare con i cuissards, un altro paio di stivali molto in voga.

Per quanto riguarda i colori, oltre al classico nero, vi sono anche altre tonalità dei biker boots. Si possono trovare nel colore bordeaux, marrone nelle varie gradazioni: dal più intenso al chiaro. Inoltre, una calzatura che si presta a diversi look: dal jeans al maxi dress, ma anche al pantalone skinny per look eleganti e informali.

Stivali biker: promozioni Amazon

Una calzatura perfetta da indossare in autunno e che è facilmente ordinabile sul noto e-commerce di Amazon con offerte e promozioni imperdibili. Basta cliccare l’immagine per visualizzare le altre offerte. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i migliori stivali biker per l’autunno che sono molto apprezzati e voluti dalle consumatrici con la descrizione di ogni articolo.

1)Rocket Dog Trumble

Sono stivaletti biker da donna realizzati in sintetico con la suola in gomma abbastanza alti e dotati di fibbie. Sono i classici stivali da motociclista ad altezza polpaccio. Garantiscono una buona vestibilità, bella forma e molto comodi. Disponibili nei colori nero, nero opaco e marrone.

2)Queen Helena stivaletti bassi

Un modello con fibbie, suola in gomma e realizzato in pelle disponibile nei colori nero e bronzo. Uno stivale da biker molto alto con tacco di 9 cm. Molto comodi e pratici, oltre a essere particolarmente seducenti. Adatti con skinny, shorts o con abiti lunghi e corti.

3)Toocool stivali donna biker boots

Sono degli stivali ad anfibio con fibbie nei colori nero, cammello e marrone. In pelle sintetica con suola in gomma e arrivano sino al polpaccio. Un modello molto apprezzato che resiste anche ad agenti avversi come la pioggia. Molto comodi e garantiscono una bella linea. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

Insieme agli stivali biker consigliamo di abbinare i vari modelli di giacca biker per un look grintoso.