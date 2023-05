Stefano De Martino e Belen presto zii: chi è Adelaide?

Grande emozione per Stefano De Martino e Belén Rodriguez. La coppia si prepara a diventare zii per la primissima volta. La sorella del celebre ballerino napoletano, Adelaide, è il dolce attesa.

Stefano De Martino e Belén Rodriguez zii

Stefano De Martino e Belén Rodriguez diventano zii e ad annunciarlo è proprio Adelaide. Durante la giornata dedicata alla festa della mamma, la sorella del ballerino ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che la ritrae accanto alla madre e le zie. Un tenero scatto accompagnato da una frase sulla maternità:

“Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me”, ha rivelato.

“Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne“. La sorella di Stefano De Martino si è mostrata emozionata ed orgogliosa per l’inizio di questa nuova avventura.

Carriera e vita privata di Adelaide

Classe 1994, nasce a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Dopo gli studi, si è trasferita a Milano dove per un breve periodo ha lavorato nel negozio d’abbigliamento del fratello, da tempo ormai chiuso definitivamente. Attualmente lavora sempre con Stefano De Martino: è la sua problem solver, si occupa della logistica e della sua fitta agenda. Non abbiamo molte altre informazioni sulla sua vita professionale, ma la giovane ragazza è seguitissima sui social, probabilmente grazie alla popolarità del fratello. Sul suo profilo Instagram, infatti, vanta di oltre 120mila follower con il quale ama condividere numerosi scatti dei suoi viaggi, delle sue passioni, della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una breve frequentazione con il cantante neomelodico Francesco Marzio. Nel 2021, invece, ha intrapreso una storia d’amore con Emanuele Vicorito, attore italiano conosciuto dal pubblico principalmente per il ruolo di ‘O Pop nella serie Gomorra e per aver interpretato Ezio Di Salvo nella serie Rai Mare Fuori.

Chi è il compagno di Adelaide, sorella di Stefano De Martino

Attualmente è legata sentimentalmente con Diego Di Domenico, capo di una società di management, organizzatore di eventi, nonché padre del futuro bambino. Una storia d’amore sbocciata da poco ma diventata già molto importante, tanto che la coppia ha deciso di allargare subito la famiglia. L’uomo sarebbe più grande di lei di qualche anno e avrebbe già una bambina, nata dalla precedente relazione con la cantante Mavi. In occasione del lieto evento, sulle sue storie di Instagram ha pubblicato una dolce dedica per la sua compagna:

“Oggi è un giorno speciale, tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli. È il primo che festeggi anche tu, auguri amore mio. Sono certo che sarai una mamma straordinaria”

Auguriamo dunque tanta felicità a questa nuova coppia e aspetteremo con ansia numerosi aggiornamenti sulla nascita del piccolo. Stefano De Martino non potrebbe essere più contento!