Amanti del cinema, per voi arriva una grande occasione: il costume della Principessa Leila in Star Wars è stato messo all'asta a una cifra altissima

Carrie Fisher lo ha indossato la prima volta nel 1977 e da allora è entrato a fare parte della cultura cinematografica. L’abito bianco indossato dalla Principessa Leila nel primo Star Wars è stato messo all’asta e si parla di una cifra piuttosto alta, se non altissima. Gli appassionati di cinema non si possono perdere questa occasione.

Star Wars, all’asta il costume della Principessa Leila: la cifra

Il motto di Star Wars? «Che la forza sia con voi!» – ma forse nel caso dell’asta messa in atto si dovrebbe dire: «Che la fortuna sia con voi!». I fan del noto film saranno stati entusiasti di sapere che il costume della Principessa Leila indossato nel primo Star Wars (era il 1977) è stato messo all’asta.

Realizzato per il film Star Wars, Una nuova speranza – episodio IV, l’abito indossato da Carrie Fisher era stato letteralmente dimenticato in una soffitta di Londra per ben 30 anni. Dopo una lunga pulizia, il costume della Principessa Leila è tornato alla luce e non poteva esserci notizia più lieta.

Saputo del ritrovamento, non si è aspettato troppo tempo per mettere in piedi una vera e propria asta, il cui obiettivo è quello di offrire la grande possibilità ai fan della saga di avere tra le mani un costume originali di grandissimo valore.

Secondo gli esperti del settore, pare che il costume della Principessa Leila indossato in Star Wars sarà messo all’asta a partire da una cifra incredibile. C’è infatti chi parla di ben due milioni di dollari (che in sterline sono circa 1,6 milioni): una cifra davvero esorbitante ma dal valore iconico inestimabile. Il film di Star Wars è talmente amato nel mondo che non ci sono dubbi che qualcuno sarà disposto a spendere una cifra così alta: non ci resta che attendere gli esiti dell’asta. Chi si accaparrerà il noto costume della Principessa Leila?

Star Wars, il costume della Principessa Leila andrà all’asta: quando sarà venduto?

Il famosissimo e iconico costume della Principessa Leila indossato nel 1977 in Star Wars sarà venduto all’asta verso fine giugno 2023.

L’abito, una sorta di cimelio assoluto per i collezionisti, sarà venduto online da Propstore, la nota società specializzata da 25 anni in grandi oggetti (e non, come nel caso del costume di Leila) cinematografici di grandissimo valore. L’asta di fine giugno 2023 accoglierà un totale di 1400 oggetti, venduti nell’arco di tre giorni, dal 28 al 30 giugno. Un’occasione da non perdere, specie se siete amanti del cinema.

Star Wars: il costume della Principessa Leila è uno dei più iconici del film

Tra tutti gli oggetti che saranno presenti all’asta di fine giugno, probabilmente il costume della Principessa Leila è uno dei più pregiati, la cui cifra raggiungerà vette altissime. L’abito dell’attrice è stato disegnato dal costumista John Mollo, il quale è riuscito anche a vincere un Oscar proprio grazie al suo incredibile lavoro. La preziosità del costume della Principessa Leila deriva dal fatto che pare sia l’unico costume del personaggio rimasto del film originale di Star Wars.

Iconico e meraviglioso, il costume della Principessa Leila si riconosce per la sua scollatura, le sue maniche a drappeggio e il suo stile da cerimonia candido. Il tessuto, una seta pregiata, è di un colore crema e presenta una cerniera (nascosta) lungo il fianco e una chiusura a gancio sulla spalla.