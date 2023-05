Il 4 maggio 2023 si celebra, come da tradizione, lo Star Wars Day. Per l’occasione, seguita e amatissima, anche Disney+ ha voluto contribuire alla festa e lo ha fatto attraverso un contenuto inedito: Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Maggie Simpson è la protagonista del Star Wars Day su Disney+

Quale modo migliore di festeggiare lo Star Wars Day se non con un cortometraggio Disney? Ebbene sì, nel 2023 è nata per l’occasione la collaborazione tra I Simpson e la nota saga di Guerre Stellari. Dalla collaborazione ne è nato un cortometraggio nuovo e originale che ha come protagonista la piccola di Casa Simpson, Maggie.

Il titolo del corto è Maggie Simpson e il ritorno alla Galassia lontana lontana ed è disponibile su Disney+ proprio a partire dal 4 maggio 2023.

La trama del corto: dov’è finita Maggie Simpson?

Pensando al noto cartone animato è impossibile non pensare ai momenti di disavventura e grande ironia. Nel cortometraggio dedicato allo Star Wars Day, il pubblico vivrà le avventure di Maggie Simpson: cioè?

Il corto si apre con una consapevolezza: Homer Simpson si rende conto di avere perso le tracce della piccola Maggie, che nel mentre si è impegnata a salire sulla carrozzina volante di Grogu per vivere un’avventura indimenticabile. Maggie Simpson, con il suo ciuccio e la sua tutina azzurra, si ritrova a viaggiare nell’iperspazio attraverso la galassia e affronterà uno squadrone di caccia TIE imperiali. La battaglia sarà portata a Springfield e il mondo di Star Wars invaderà la nota cittadina: come andrà a finire?

I Simpson e Disney: un rapporto che dura negli anni

Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana non è il primo progetto nato dalla collaborazione tra i Simpson e Disney+. Per chi non lo sapesse, infatti, i corti rilasciati in precedenza e nati da tale originale collaborazione, sono stati:

Feliz Navidad – I Simpson incontrano i Bocelli; Welcome to the Club – Lisa, ti presento Billie; Maggie Simpson in Il risveglio della Forza dopo il riposino; The Good, The Bart and The Loki; I Simpson in Plusaversary

I titoli sono disponibili sulla piattaforma di Disney+.

Star Wars Day, non solo Maggie Simpson: sulla piattaforma streaming anche altri contenuti dedicati

Il 4 maggio 2023 lo Star Wars Day si festeggia alla grande su Disney+. All’interno della piattaforma arriva anche un altro contenuto speciale, intitolato: Star Wars – Young Jedi Adventures.

Si tratta di una serie animata ambientata 200 anni prima de La minaccia fantasma, durante il periodo dell’Alta Repubblica e che segue i giovani Jedi mentre sono impegnati nello studio delle vie della Forza. L’esplorazione della galassia è al centro del contenuto e il senso di avventura sarà totalizzante.

Ora non vi resta che sintonizzarvi su Disney+, selezionate il cortometraggio Maggie Simpsons e il ritorno alla Galassia lontana lontana e perdetevi nel magico mondo dell’avventura! Celebrare lo Star Wars Day sarà divertente e vi porterà direttamente su un altro pianeta: che i Simpsons e la carrozzina volante siano con voi!