Nel corso della Star Wars Celebration sono stati annunciati tre nuovi film di Star Wars, uno dei quali affidato alla regia di Dave Filoni. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come dovrebbe intitolarsi.

Star Wars: quale sarà il titolo del film di Dave Filoni?

Durante la scorsa Star Wars Celebration sono stati annunciati tre nuovi film di Star Wars, uno dei quali sarà diretto da Dave Filoni, creatore di “Star Wars Rebel” e di “Star Wars: Tales of the Jedi” e sceneggiatore di “The Mandolorian” e “Ahosoka“. Il film che dirigerà Dave Filoni è ambientato dopo le vicende dell’episodio VI, e sarà l’evento conclusivo di tutte le serie televisive del Mandoverse, ovvero “The Mandolorian”, “The Book of Boba Feet”, Ahsoka” e “Skeleton Crew”. Ma, quale sarà il titolo della pellicola? Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da Twitter tramite MyTimeToShineHello, il titolo del film sarà “Heir to the Empire“, ovvero “L’Erede dell’Impero“. Questo titolo sarebbe un chiarissimo riferimento al Grand’ammiraglio Thrawn e al primo libro nel quale è comparso, ovvero quello scritto da Timothy Zahn nel 1991, che, tra l’altro, ha dato il via a uno dei personaggi più importanti dell’universo di Star Wars. Tempo fa Dave Filoni aveva parlato di Thrawn come “Il grande cattivo di questa era della Nuova Repubblica“. Queste le sue parole:

“Sicuramente ai miei occhi lo è. Thrawn è diventato questo cattivo molto iconico, perché era diverso da qualsiasi cosa avessimo visto prima. Non era un altro cattivo che indossava un casco e brandiva la spada laser.”

Effettivamente Thrawn è un vero e proprio leader, uno stratega militare e uno scaltro comandante che usa la sua intelligenza invece della forza, per questo è uno dei personaggi più amati in assoluto dal pubblico. Il personaggio di Thrawn farà presto il suo esordio in “Ahsoka“, interpretato dall’attore danese Lars Mikkelsen.

Nel frattempo aspettiamo conferme ufficiali circa il titolo del nuovo film di Dave Filoni.

Dave Filoni: l’Erede dell’Impero

Star Wars quindi torna al cinema. Aspettando notizie ufficiali circa il titolo del nuovo film di Dave Filoni, vediamo alcune anticipazioni date dallo stesso Filoni durante un’intervista a “Empire“:

“Faccio sempre rifermento alla mia esperienza con Star Wars e penso: come posso far provare ai bambini di adesso quella sensazione? Qualcosa che ho capito da bambino è stato il conflitto stabilito in “Una nuova speranza”: i Ribelli contro l’Impero. Nell’Universo Espanso ho pensato che una cosa molto facile da capire fosse che, nella Nuova repubblica e nei resti dell’Impero, le carte in tavola sono un pò cambiate.”

Nella terza stagione di “The Mandolorian” abbiamo in effetti visto come nella Nuova Repubblica ci sono persone che lavorano nell’ombra e come alcuni membri dell’impero cerchino di prendere il controllo della galassia.