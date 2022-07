La consapevolezza e il consumo sostenibile ed etico sono ormai valori imprescindibili per tutelare un pianeta messo decisamente a dura prova dalle nostre abitudini. Anche per l’estate 2022, dunque, tanti brand hanno deciso di proporre ai propri acquirenti delle alternative valide e non dannosse per proteggersi dai raggi UV: i solari Ocean Friendly.

Solari Ocean Friendly: una scelta consapevole per l’ambiente e per la salute

Lo sappiamo, la crema solare è un prodotto davvero essenziale per la nostra salute. Impossibile – e sconsigliato – evitare di comprarli: vanno bene i trucchi per una tintarella perfetta, ma sempre in sicurezza. Pertanto, sarebbe bene orientare il proprio acquisto su una scelta che non solo non faccia male a noi, ma neppure alle acque. Il mare, lo sappiamo, subisce brutti colpi a causa delle sostanze inquinanti presenti nei nostri prodotti e siamo a un punto di rottura tale che alcuni paesi (Palau, Bonaire, Hawaii, Thailandia e Messico) hanno dovuto ufficialmente bandire le creme contenenti ossibenzone e octinossato.

Ma sono tante le opzioni Ocean Friendly sul mercato: water resistant ma non inquinanti e dal packaging completamente riciclabile.

Solari Ocean Friendly: le alternative per l’estate 2022

Tra i solari Ocean Friendly c’è ormai l’imbarazzo della scelta. In prima linea tra le proposte di quest’anno, c’è certamente la crema di Bionike, Defence Sun: oltre a essere priva di inquinanti, il prodotto rientra nel progetto “Un Mare di Stelle” a sostegno di Worldrise per la tutela della biodiversità del Mediterraneo.

Segue a ruota Biotherm, con la linea Waterlover Sun Milk, con formula al 97% biodegradabile, che è valsa al brand il riconoscimento Nordic Swan Ecolabel.

Un altro importante marchio, Shiseido, ha scelto di rivoluzionare il proprio packaging con un tubetto realizzato con il 48% di plastica in meno rispetto ai prodotti precedenti. Parliamo della crema Expert Sun Protector Face Cream SPF 50+. Per chi invece ama i solari bifasici, Lancaster ne propone uno totalmente sicuro per i nostri mari: la Sun Beauty Sun Protective Water, rinfrescante e dalla texture leggerissima. Tra le creme Ocean Friendly adatte alle pelli più impure, citiamo poi Sol Cleanance di Avene, fotostabile e resistente all’acqua.

Non mancano poi le alternative tra i solari Ocean Friendly per gli amanti del bio. Per chi vuole optare per una formula non solo sicura per l’ambiente ma anche completamente vegana, un’ottima opzione è la Crema solare viso-corpo di Nature’s al latte di albicocca e arancia dolce. In alternativa, anche Bioearth, uno tra i marchi che da sempre presta attenzione alla tutela dei mari, propone la crema protettiva con SPF50+ che, con la sua formulazione resistente all’acqua, impedisce al prordotto di disperdersi nei fondali.

Infine, tra le opzioni più adatte alla pelli sensibili e dunque a quelle dei bambini, una proposta tutta italiana da La Saponaria. L’intera linea, O’Sole Bio, oltre a rispettare l’ambiente a livello di formula utilizzata lo fa anche sostenendo programmi di protezione della Barriera Corallina del Monzambico.

Insomma, il mercato si sta davvero adattando ai tempi che corrono e alle necessità – non più da ignorare – del pianeta. Tutti i solari Ocean Friendly proposti oscillano tra i dieci e i trentacinque euro, spaziando quindi anche a livello di prezzo e adattandosi un po’ a tutte le disponibilità.