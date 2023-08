Solare per capelli: i migliori per l’estate

Il solare per capelli, disponibile nella formula ad olio oppure in spray, aiuta a prendersi cura della chioma e proteggerla dal sole e dal cloro.

In estate, lapelle, ma anche la chioma necessitano di prodotti che siano specifici e mirati dal momento che l’azione del sole, della sabbia e del cloro danneggia il cuoio capelluto. Per nutrire la chioma sin dalla radice arrivando alle punte, il solare per capelli è il prodotto adatto da scegliere tra varie tipologie a seconda delle necessità.

Solare per capelli

Non solo la pelle, ma anche la chioma va protetta dai raggi del sole e dalla sua esposizione. Per questa ragione, il solare per capelli è il prodotto ideale per prendersi cura del cuoio capelluto durante le giornate al mare o in montagna. Sono a base di filtri UV, oli e formano sul capello una guaina protettiva che li aiuta a proteggere dagli schermi solari.

In questo modo i capelli evitano di scolorirsi oppure di seccarsi in quanto risultano protetti dai fattori esterni che possono indebolirli. Con questo tipo di prodotto, usandolo in modo costante, è possibile contrastare e combattere gli effetti indesiderati del sole, della salsedine e del cloro. I raggi del sole, dopo un po’ di tempo, rovinano il capello sbiadendo le lunghezze.

Questo tipo di prodotti come il solare per capelli si basa su consistenze e formule diverse che vanno incontro alle esigenze di diverse consumatrici. La formula maggiormente corposa è indicata per i capelli ricci, mentre quella leggera è indicata per i capelli più fini e sottili. Inoltre, si tratta di prodotti da usare con la massima attenzione seguendo i giusti passaggi.

Non bisogna esagerare con le dosi, ma è necessario optare per poche gocce in modo da ottenere i maggiori risultati e benefici. Si consiglia di applicare il solare sulle punte e le lunghezze quando sono ancora umidi e bagnati distribuendolo bene con un pettine a denti larghi. Sarebbe bene applicarlo prima e dopo l’esposizione solare.

Solare per capelli: tipologie

In commercio è possibile trovarne di vario tipo e ognuno è in grado di adattarsi ai vari capelli di ognuno. Si trova il solare per capelli in varie formule e texture: dalla oleosa per capelli mossi sino alla texture fluida indicata per un cuoio capelluto maggiormente sottile e fine, oltre che leggero. Gli oli sono indicati per coloro che hanno capelli secchi e crespi.

Gli spray solari fluidi sono indicati per coloro che vogliono proteggerli e nutrirli, ma senza appesantirli o rovinarli. A prescindere dalla tipologia di prodotto, si consiglia di puntare a una tipologia che non contenga siliconi o parabeni, quindi senza quelle sostanze ed elementi che possono rovinarli o danneggiarli.

Ci sono gli spray con la protezione solare per capelli che vanno applicati sia prima di esporsi al sole, ma anche svariate volte nel corso della giornata soprattutto dopo il bagno o la doccia. Altri invece vanno benissimo da applicare subito dopo lo shampoo poco prima di asciugare il capello in quanto hanno una funzione idratante per la chioma.

Con questo tipo di prodotto i capelli appaiono, non solo sani, ma anche protetti e resistenti a qualsiasi fattore esterno, oltre che adatti per le giornate al sole e al mare.

Solare per capelli: prodotti Amazon

Un prodotto assolutamente efficace per la chioma disponibile con buoni prezzi e offerte su Amazon dove basta cliccare la foto per visualizzare tutti i dettagli. Qui sotto stiliamo una classifica con i tremigliori prodotti di solare per capelli scelti tra i più comuni e dai risultati ottimali come descritto nelle caratteristiche.

1)Olio solare con filtro UV

Indicato soprattutto per i capelli che sono ricci e mossi, permette di farli splendere nel modo migliore dando loro i giusti nutrienti necessari. Filtra i raggi UV, oltre a prevenire la secchezza e disidratazione del capello. A base di vari oli, tra cui di macadamia, di argan, di monoi e di girasole. Non ha parabeni.

2)Kérastase Soleil crema solare protettiva

Una crema solare per capelli arricchita da elementi come la vitamina E, acqua di cocco e filtro UV che aiuta a proteggerli. Una formula leggera e non grassa che rende i capelli lucidi evitando la sensazione di opacità. Protegge la fibra rendendo i capelli morbidi. Si applica sulle lunghezze e punte dei capelli tamponando delicatamente.

3)Valisol spray protezione capelli

Una protezione solare per capelli che aiuta a proteggerli dai danni del sole e della sabbia, oltre che del cloro. A base di elementi che sono in grado di nutrirli e idratarli fino in fondo. Un balsamo che districa il capello dal profumo monoi di Tahiti.

