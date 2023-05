Olio per capelli: benefici e usi

In primavera, a causa del sole, dello stress e di altri fattori, la chioma appare poco lucente, spenta e secca. Per proteggerla, non solo dal sole, ma anche per trattare la chioma, in vista dell’estate, l’olio per capelli è un prodotto che, grazie ai suoi componenti e proprietà, dona nuova vita al cuoio capelluto. Vediamo come usarlo e i benefici.

Olio per capelli

Un cosmetico a base naturale che è indicato per trattare la chioma. Infatti, l’olio per capelli è un cosmetico che pochi conoscono, ma sicuramente di grande efficacia dal momento che protegge il capello dalle aggressioni esterne come agenti atmosferici che possono danneggiarlo o rovinarlo ulteriormente perdendo così la luminosità.

Inoltre, è un prodotto da inserire nella propria hair routine dal momento che permette di rendere maggiormente disciplinata e ordinata la propria chioma. Proprio come l’olio per il viso, anche questo trattamento si presenta in una formula setosa che va ad agire in profondità ammorbidendo il capello sin dalle radici.

Ha effetto ammorbidente e rigenerante per la chioma, quindi l’olio per capelli è il prodotto adatto per una chioma luminosa e lucente anche in vista della stagione estiva quando si tende ad avere un capello più secco e disidratato. gli ingredienti al suo interno permettono di rendere la chioma maggiormente forte e resistente.

Al suo attivo contiene anche dei componenti che hanno diverse proprietà per il cuoio capelluto, come proprietà emollienti, elasticizzanti e protettive per la chioma. Un prodotto ricco di vitamine e sali minerali che vanno a lavorare sul capello riparandolo e dandogli tutti i nutrienti di cui necessita.

Inoltre, ha il compito di combattere i radicali liberi che possono indebolire il capello.

Olio per capelli: quale scegliere

Una formula che possono usare tutti proprio per la sua azione riparatrice e nutriente per la chioma. Scegliere il tipo di olio per capelli può non essere facile, ma molto dipende sicuramente dal proprio capello e dalle esigenze di cui ha bisogno. Per esempio, l’olio di argan o di ricino sono particolarmente indicati per i capelli ricci dal momento che hanno una consistenza molto densa.

In caso di capelli grassi, questi oli non vanno bene e si consiglia di optare per quello di jojoba che è adatto a coloro che vogliono una chioma idratata. Bisogna anche capire il tipo di uso: in caso di un ambiente come la piscina e la spiaggia, è meglio optare per un prodotto che sia anche dotato di filtro solare in modo da mantenere il colore.

In commercio ci sono poi delle formulazioni di olio per capelli dall’effetto secco che sono facilmente assorbibili e che sono adatte proprio perché non vanno ad appesantire la chioma. Si possono poi trovare sia in versione pura, come olio di germe di grano oppure di mandorle dolci o anche con vari componenti naturali che hanno proprietà emollienti.

L’olio di cocco, di lino o di avocado sono sicuramente quelli maggiormente consigliati e adatti proprio perché permettono di dare ai capelli i giusti nutrienti. bisogna applicarlo prima dello shampoo sia sulle punte che ciocche di capelli, senza le radici, da lasciare in posa per almeno 30 minuti per poi risciacquare.

1)Olio essenziale di rosmarino

Un olio per la crescita dei capelli a base di rosmarino che contribuisce a un infoltimento del cuoio capelluto. ideale per capelli secchi e danneggiati. Da inserire nella routine quotidiana per avere una chioma sana e luminosa. Nutre il capello e va applicato sulle punte per ripararle prima dello shampoo. Ripara, rafforza e protegge il capello.

2)Olaplex No.8 bonding oil

Una confezione di olio da 30 ml indicata soprattutto per capelli che sono danneggiati e compromessi. Permette di rafforzare il capello donandogli una consistenza sana. Garantisce maggiore lucentezza al capello. Da usare sulla chioma asciutta o bagnata oppure prima dello styling con calore.

3)Kérastase Elixir Ultime, olio originale capelli

Una formula da 100 ml indicata per capelli secchi e spenti che nutre e protegge la chioma dando loro lucentezza. Rende i capelli morbidi ed elastici. Combina 4 tipi di oli: argan, mais, camelia e marula che hanno proprietà emollienti e rigeneranti. Basta applicarlo sui capelli in modo da fornire tutti i nutrienti adatti.

