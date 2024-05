Sneakers da donna: le tipologie per la primavera estate

Le sneakers da donna si vestono di vari colori anche molto estrosi per la stagione primaverile estiva per abbinamenti sempre diversi.

Per la stagione primavera estate si ha bisogno di mettere ai piedi delle calzature che siano confortevoli ma che dettano anche la moda. Le scarpe come le sneakers da donna, per quanto apprezzate, stanno per essere sostituite con modelli di sneakers colorate che si distinguono per un design particolare in modo da indossarle ogni giorno.

Sneakers da donna

Sono note per essere calzature da tennis molto apprezzate e ambite, ma oggi una scarpa come le sneakers si distingue per essere particolarmente versatile. Proprio la versatilità di questa calzatura permette di indossarla con qualsiasi capo: dai tailleur alle divise sportive è sicuramente considerato un vero e proprio passe partout.

Sono quel tipo di calzature in grado di definire e far evidenziare il proprio look. Si distinguono e caratterizzano per essere delle calzature confortevoli che danno il giusto status quo non solo al proprio abbigliamento, ma anche al modo di stare e differenziarsi nel mondo e nella società. Sono un must have iconico nel panorama delle calzature.

Oggi giorno si è abituati a vederle soprattutto nel colore bianco, in tela o pelle, ma le sneakers colorate sono un must di quest’anno e pronte a dettare moda. La versione bianca da tennis è molto amata al punto da essere diventata un modello davvero iconico e unico nel suo genere. Si possono poi abbinare con tutto come hanno dimostrato anche i designer.

Oggi si punta a modelli colorati molto amati da influencer e celebrities. Insomma il colore bianco di questa calzatura è stato soppiantato da tonalità maggiormente pop. il fatto che siano colorate permette sicuramente di aggiungere qualcosa in più alla propria mise e look.

Sneakers da donna: tendenze

Le tendenze guardano sicuramente al passato per quanto riguarda i modelli di questo tipo di calzatura. Vi è infatti un ritorno alla moda anni 90 e allo stile di quel periodo che permette di dare uno sguardo maggiormente glam a questa calzatura. Una scarpa del genere magari nel colore giallo permette di fornire uno sguardo diverso anche a look più casual.

I modelli da running o da trekking puntano a delle calzature che si fanno notare e vedere. Si tratta di scarpe che mostrano la loro tonalità e comfort anche in altre occasioni e momenti. Nel mese di aprile è stato inaugurato proprio un nuovo brand relativo a queste scarpe con tendenze e tipologie che sicuramente sono in grado di catturare l’attenzione.

Tra le varie sneakers da don na risaltano i colori del blu, del fucsia, ma anche calzature molto rinomate e deluxe magari in pelle o camoscio come i modelli in denim sfrangiato o con alcuni style davvero particolari. Adidas propone modelli come Gazelle, Samba e Speziato che sono molto minimal con richiami vintage e colori speciali.

Un tipo di calzatura del genere si adatta molto bene a look sportivi o maggiormente femminili. Sulla cresta dell’onda vi sono i modelli bold, robusti dalla suola grossa e pesante, considerati forse poco femminili, ma sicuramente molto resistenti. Sono delle calzature disponibili in vari colori come blu, rosa e in alcune tipologie si presentano anche bicolori.

Sneakers da donna: offerte

Sono calzature indicate per ogni occasione e disponibili per ogni modello come le proposte di Amazon dove cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto i tre modelli di sneakers da donna scelti tra le più colorate ed eleganti dalle consumatrici con una descrizione dei modelli.

1)Skechers Uno Night shades

Sono delle scarpe disponibili in vari colori imbottite in memory foam. Sono dotate di fodera per le scarpe in modo da assorbire meglio l’umidità. Hanno il colletto e la lingua imbottita e con lacci. Molto comode e leggere.

2)Puma Dust-Wood sneakers da donna

Il noto marchio della Puma propone questa calzatura nel colore rosa realizzata in sintetico adatta per la mezza stagione. Indicate per un look lifestyle.

3)Scarpe arcobaleno sneakers arcobaleno da esterno

Sono scarpe multicolor dalla tomaia traspirante con suola in gomma e antiscivolo. Sono di alta qualità, durevoli e molto morbide. Adatte per qualsiasi tipo di attività anche quelle più eleganti e formali.

Oltre ai modelli classici di sneakers da donna, trovano spazio anche le sneakers colorate in varie tonalità e sfumature.