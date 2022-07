Esistono moltissimi modelli di sneakers da donna, alcuni dei quali davvero molto particolari e molto richiesti. Tra colori, decorazioni, suole di tutti i tipi e marchi diversi, ogni donna può sentirsi libera di scegliere ciò che più le piace e che si adatta meglio alle sue esigenze.

Sneakers da donna: tanti modelli per un look perfetto

Il 2022 è l’anno delle sneakers da donna, o meglio, è uno dei tanti anni delle sneakers, visto che non passano mai di moda. Sono scarpe comode, sportive e molto versatili, tanto da diventare un vero e proprio must-have in qualsiasi stagione, compresa l’estate.

Il mondo delle sneakers da donna è davvero ricco di modelli diversi, che si adattano perfettamente ad ogni esigenza e completano il look con un tocco davvero speciale. Ogni donna può scegliere le sneakers più adatte al proprio modo di vestirsi, seguendo le ultime tendenze e i brand che ama di più. Per sentirsi speciali e a proprio agio, le scarpe giuste sono importanti e con le sneakers si va sempre sul sicuro, sia con un look più casual che con un look leggermente più elegante, prestando attenzione a scegliere il modello giusto.

Sneakers da donna: 5 modelli esclusivi

Scegliere le sneakers giuste non è sempre facile, perché ci sono davvero tanti modelli in commercio e tutti bellissimi. Osservando attentamente dettagli, forma e colore, potrete riuscire ad individuare il modello che fa al caso vostro, che vi aiuterà a donare un tocco in più al vostro look, in ogni occasione. In questo modo riuscirete ad essere sempre comode e a vostro agio, seguendo questa tendenza che non passa mai di moda. Ecco qualche qualche suggerimento utile riguardo alcuni modelli di sneakers tra i più amati dalle donne.

Scopriamo insieme cinque modelli esclusivi di sneakers da donna:

Asics Women’s Gel 1090 V2: un modello che risale al 2003, ma che è stato riprogettato in un’ottica moderna, per adeguarsi perfettamente ai look del momento. Una scarpa che non passa mai di moda, con dettagli in pelle e tessuto e con la suola di gomma. Comoda e alla moda, in tanti colori diversi;

Adidas Forum 84 Low “Pink at Home”: un modello con tonalità molto audaci di rosa, con pelle scamosciata sulle tre strisce tipiche del profilo del marchio e sul tallone inferiore, che si abbinano alla parte in pelle;

Comme des Garçons Play Chuck 70 HI “Red Sole” x Converse: Converse collabora ancora una volta con Come des Garçons Play, per riportare l’iconico cuore con due occhi sui modelli più classici del brand. Questo modello ha un taglio alto in tela bianca, contrastata da una suola rossa brillante, con il cuore di Filip Pagowski;

Nike Air Force 1 Pixel: la tomaia è in pelle bianca, con linee semplici e una texture leggera, per donare un look semplice e moderno. Un modello davvero molto comodo e leggero, con un nuovo logo, il doubré tridimensionale e lo Swoosh sagomato;