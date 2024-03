l tempo di guarigione di uno smiley piercing è tra le 4 e le 12 settimane. Se lo avete o lo volete fare, leggete l'articolo per scoprire come curarlo.

Carino e non molto doloroso, lo smiley piercing sta diventando sempre più popolare. Questo piercing viene fatto nella parte superiore del frenulo, il pezzo di tessuto che collega la parte superiore delle labbra alla gengiva. Sono anche conosciuti come piercing del labbro superiore. Sono chiamati smiley piercing perché il piercing è visibile solo quando sorridi. Questo tipo di piercing sono molto veloci da mettere e raramente fanno male. Nonostante ciò, è importante recarsi presso uno studio di piercing.

Smiley piercing, tempo di guarigione

Molti piercing di questo tipo non sono dolorosi neanche dopo un anno, il che non è pensato come un piercing permanente. C’è un rischio di abrasione dei denti e di danni ai denti, sebbene molti tipi di questo piercing lo rifiutino prima che possa accadere.

Come prendersene cura

Per prenderti cura del tuo nuovo piercing, tienilo pulito mentre sta guarendo. Il tempo di guarigione di uno smiley piercing è tra le 4 e le 12 settimane. Durante il periodo di guarigione, dovresti fare risciacqui almeno due volte al giorno ed evitare di fumare e bere alcool, in quanto impedisce il processo di guarigione. Dovresti anche non baciare ed evitare di nuotare, in quanto puoi introdurre batteri nel piercing. Se non riesci a evitare queste attività, fai ripetuti risciacqui.

Non preoccupatevi se vedrete una fuoriuscita di liquido provenire dal piercing (secrezione linfatica), che è assolutamente normale, perchè per via della sua posizione è soggetto a umidità e secrezioni, che non gli permettono di formare una solida crosticina.

Quando cambiarlo

Se volete cambiarlo, tenete conto che già dopo 15 giorni potrete cambiare il gioiello, così da mettere quello che più vi piace: infatti il foro dove viene fatto questo piercing è poco invasivo e propenso a una guarigione abbastanza veloce.

