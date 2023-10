I gioielli, si sa, sono i migliori amici delle donne, in tutti i materiali e tipologie. Esistono infatti accessori per ogni stile, in acciaio, oro, materiali sintetici e soprattutto in argento, uno dei più materiali più antichi e utilizzati nella tradizione della gioielleria.

L’argento è un metallo nobile, ottimo per la realizzazione di gioielli, per la sua versatilità, resistenza, possibilità di declinarlo in tanti colori. È quel giusto mix di raffinatezza e creatività che soddisfa i gusti di tutte le donne, nella scelta dell’accessorio che le accompagnerà durante le più varie occasioni.

Questo materiale, infatti, si presta per la realizzazione di molti gioielli, dagli orecchini agli anelli fino a diversi modelli di collane in argento per donna.

Proprio perché molto impiegato in gioielleria e spesso privilegiato nella scelta di molte donne, vale la pena conoscerlo da vicino e comprendere le ragioni per cui si pone alla base della lavorazione di così tanti preziosi.

Resistenza e qualità

L’argento, come già accennato, è un metallo nobile, duttile, ma allo stesso tempo duraturo e resistente nel tempo, perché non soggetto a ossidazione e corrosione.

I gioielli normalmente venduti contengono un’elevata percentuale di argento e per questa ragione mantengono le stesse caratteristiche di questo materiale, durando a lungo nel tempo, se tenuti con cura.

In aggiunta, i gioielli realizzati con questo metallo, che si tratti di una collana in argento da donna o di un bracciale, sono particolarmente tollerati anche da chi soffre di allergie o reazioni avverse alle componenti tipiche di molte leghe. Trattandosi, di fatto, di un metallo nobile e naturale questo viene sopportato bene anche da chi ha la pelle particolarmente sensibile, almeno nella sua forma pura.

Non ultimo, bisogna poi tener presente anche il suo valore, che è notevole, come si può capire dal suo utilizzo nel tempo come metodo di pagamento, in forma monetaria e non.

Facile da abbinare

Si è già fatto cenno alla versatilità dell’argento, non solo in termini di lavorazione, poiché può essere declinato in qualunque forma e per qualsiasi accessorio, ma anche perché può essere idoneo a qualunque stile.

I gioielli in argento possono essere abbinati facilmente a qualunque outfit, proprio in base alle forme e alle caratteristiche di ogni accessorio. Una collana in argento da donna può essere perfetta per un look formale, da lavoro, se costituita solo da un filo sottile con un ciondolo discreto, ma può anche valorizzare un outfit più audace, se il design è più ricercato e le forme più estrose. I gioielli in argento vanno bene, dunque, per qualunque occasione e si possono combinare facilmente anche con altri metalli, così da ricreare uno stile eclettico e raffinato.

Inoltre, l’argento, può essere indossato a qualunque età, fin da bambine, quando ci si approccia per la prima volta a questa tipologia di accessori.

Infine, si deve considerare anche il fattore colore. Avendo una tonalità neutra, il gioiello in argento si abbina con qualsiasi altro colore, esaltando e completando l’outfit di chi lo indossa, senza togliere valore simbolico all’oggetto, grazie alla sua morbidezza, che lo rende perfetto per qualunque tipo di personalizzazione.