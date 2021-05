Smagliature rosse, come eliminarle: cosa sono

Le smagliature sono un inestetismo molto fastidioso, odiato da uomini e donne. Nonostante la campagna di sensibilizzazione e accettazione che anche i marchi di moda stanno facendo, sulla via della body positive, le smagliature possono risultare fastidiose per quanto riguarda l’estetica del nostro corpo.

Si tratta in sostanza del segno che il nostro corpo sta cambiando forma e quindi la pelle, se non è abbastanza elastica, non è in grado di adattarsi velocemente a questi cambiamenti e si ‘strappa’.

Le smagliature sono quindi delle lesioni della pelle causate dalla rottura delle fibre di collagene, una sostanza che rende elastica la pelle. La rottura delle fibre di collagene può avvenire per vari motivi e su varie zone del corpo.

I motivi più frequenti sono i cambi repentini di peso (sia dimagrimento che ingrassamento) e la gravidanza ma anche l’adolescenza può portare all’insorgenza delle fastidiose smagliature. Ad esempio quando si cresce in altezza in modo repentino si possono formare delle smagliature, in questo caso chiamate ‘giovanili’.

Le zone del corpo nelle quali è più frequente imbattersi nelle smagliature sono la zona del torace, i fianchi, le cosce e i glutei ma anche il seno.

In quest’ultima zona le smagliature si creano soprattutto in gravidanza e durante l’allattamento ma anche dopo un intervento chirurgico di aumento del seno, soprattutto se le protesi inserite sono notevolmente grandi rispetto al seno che si aveva primal.

Smagliature rosse e bianche: differenza e come eliminarle

Molti notano una differenza nelle proprie smagliature, in particolare nel loro colore. Esistono infatti due tipi di smagliatura: una di colore rosso e una di colore bianco, che corrispondono ad una diversa fase evolutiva delle smagliature.

Durante la fase di colore rosso la smagliatura è più ampia e visibile. Si tratta però del primo stadio di lesione delle fibre del collagene, durante il quale le cure e i metodi per eliminarle risultano maggiormente efficaci. La seconda fase evolutiva è invece quella della smagliatura bianca, più sottile e meno visibile ma più difficile da eliminare in quanto essa si è già assestata sulla pelle.

Smagliature rosse, come eliminarle

Intervenire sulle smagliature rosse è quindi il miglior periodo per avere ottimi risultati ed eliminarle velocemente. Uno dei migliori metodi per curare in casa e far sparire le smagliature rosse è utilizzare una crema a base di retinoidi, derivati della vitamina A che sono in grado di stimolare la produzione del collagene e quindi di prevenire la formazione di nuove smagliature ma anche di attenuare quelle già formate. Basta applicare queste creme ogni giorno per un periodo di tempo prolungato per ottenere subito gli effetti sperati. È importante però non utilizzare le creme con retinoidi se si è in gravidanza.

Anche gli oli per smagliature, a base di vitamina E e vitamina A, hanno un effetto benefico sulle smagliature rosse: questo tipo di prodotto però ha maggiori azioni se si usa preventivamente.

I metodi sicuri per eliminare definitivamente le smagliature rosse e bianche sono il trattamento laser, che elimina quasi totalmente le cicatrici e la microdermoabrasione. Per questi tipi di trattamenti è meglio affidarsi alle mani esperte di un professionista, ad esempio un dermatologo.

La prevenzione delle smagliature è sempre una buona via d’uscita: mantenersi idratati bevendo acqua e utilizzare creme quotidianamente impedisce la formazione di nuove lesioni durante i periodi più ‘stressanti’ per la pelle.