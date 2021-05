Che siano in tessuto o in pelle, le Slip On sono le scarpe perfette per la primavera estate 2021: ecco i modelli più belli e i look da cui trarre ispirazione.

Slip on primavera estate 2021

Perfette davvero per ogni occasione, le Slip On sono le scarpe che non possono mancare nella scarpiera della primavera estate 2021.

Si tratta di calzature estremamente comode, sportive, ma che in realtà si prestano benissimo anche per dei look più seri ed eleganti. Il segreto? L’abbinamento giusto. I brand hanno moltissimi modelli diversi di Slip On in vendita e tutti comprendono anche le colorazioni pastello e sorbetto, perfette per la stagione. Chi invece ama puntare sul classico, non può lasciarsi sfuggire i modelli neri e a tinta unita con colori basic come il bianco, il grigio e il beige.

Quando si parla di Slip On super casual, un solo marchio salta alla mente: Vans. Ed effettivamente, il brand statunitense ha fatto di queste calzature un marchio di fabbrica. Oltre alle solite in tessuto, ne esistono anche bellissimi modelli in pelle o similpelle, perfetti se si desiderano delle calzature molto comode ma eleganti.

Ecco quindi quindi qualche esempio di Slip On tra cui scegliere per dare un tocco in più a ogni look.

Slip on primavera estate 2021: i modelli

Uno dei modelli più particolari di Slip On da sfoggiare nella primavera estate 2021 è quello ad arcobaleno di Vans. In tessuto, si caratterizzano per un motivo a scacchiera dai mille colori. Ideali con un look a tinta unita.

Per chi ama i look un po’ rock e aggressive, il modello perfetto sono le Vans a scacchiera bianca e nera, con fiamme rosse. Ideali con un giubbetto di pelle, ma anche con dei jeans.

Un altro marchio iconico per le Slip On è DC. Anche in questo caso, si tratta di un tipo di calzature sportive, ma, grazie ai modelli disponibili in colorazioni pastello, sono perfette anche per gli outfit un po’ più chic.

Un modello adattissimo anche all’ufficio e alle mise più eleganti è quello di DKNY. Nere, bianche e rosse, queste scarpe hanno un’altezza sino alla caviglia e stanno benissimo sia con pantaloni che con scarpe.

Slip on primavera estate 2021: i look

Ma come abbinare le Slip On? In realtà, è molto semplice, in quanto si tratta di calzature estremamente versatili, che si prestano benissimo a diversi tipi di look.

Innanzitutto, un classico: t-shirt e jeans. Non c’è look più casual e più anni Novanta di questo. Perfetto per una giornata qualsiasi, ma semplice da rendere più cool con la semplice aggiunta di un blazer.

Perché non mixare stili diversi per ottenere un look perfetto? Ecco che le Slip On si abbinano perfettamente con i completi primaverili, sia super colorati che neri o bianchi.

Per un look estremamente estivo, adatto alle giornate calde, il mix perfetto è formato da mini dress e Slip On.

Che dire, invece, della combo long dress e Slip On? Perfetta per un aperitivo al tramonto, unisce l’eleganza del vestito lungo al carattere casual delle Slip On.