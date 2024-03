Con l’arrivo della primavera 2024, ci vuole sempre una rinfrescata al proprio look. Un look che possa abbracciare le nuove tendenze di colore per i capelli. Se vi state chiedendo quali siano le colorazioni più in voga nell’ultimo periodo, non abbiate preoccupazioni. Siete nel posto giusto, perché noi vi aiuteremo a scoprire le tendenze da tenere d’occhio.

Capelli, le migliori tendenze colore della Primavera 2024

Il biondo, bello in tutte le sue sfumature

Il biondo non smette mai di piacere e continua a dominare le tendenze anche durante la primavera 2024, declinandosi in una vasta gamma di tonalità. Dai riflessi dorati agli accenni più luminosi del lino. Il segreto sta nel mix equilibrato di toni caldi e freddi. Questa stagione premia la naturalezza e la voluminosità, regalando morbidezza e luminosità a ogni tipo di biondo.

Il rosso rame, il ritorno in tendenza

Un ritorno inaspettato, che va dritto tra le tendenze della primavera 2024 è color rosso rame. Questa tonalità si fonde molto bene con le radici castane o il biondo scuro. Creando quindi un effetto multistrato su una base dorata e naturale. Se siete alla ricerca di un look sobrio e originale, il rosso rame è un’opzione da considerare, visto anche il suo forte impatto visivo.

Il castano cioccolato, intensamente seducente

Il castano torna protagonista anche questa stagione, ispirandosi al colore dei chicchi di caffè. Grazie alle nuove tecniche di colorazione, il castano si presenta con un finish glossy long lasting, perfetto per valorizzare capelli di ogni lunghezza.

Il deep crimson, il rosso della passione

Una delle novità più interessanti è il deep crimson. Non è altro che un rosso profondo e luminoso che dona vitalità al capello. Questa tonalità è ideale per chi desidera cambiare totalmente look, per trasmettere passione ed energia. Questa colorazione si adatta a tutte le carnagioni, ma richiede cure specifiche per mantenere il colore sempre vivo e brillante.

Il latte hair colour, per un tocco di dolcezza

Ispirato al trend del latte make-up, il latte hair colour si contraddistingue per il calore che riesce ad emanare. Unisce tonalità castane e nocciola a sfumature color miele, che regala un effetto abbronzato. Il latte hair colour è perfetto per chi ha una carnagione luminosa.

Il glossy espresso, l’eleganza del castano profondo

Infine, il Glossy Espresso ha la colorazione del caffè con dei riflessi freddi. Questa tonalità dona brillantezza e molta luce al capello. Si adatta a ogni tipo di pelle e colore degli occhi. Dunque, è una scelta sicura, sempre vincente.



