Il taglio perfetto per capelli sottili e pochi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come scegliere il taglio per capelli sottili e pochi

Per chi di noi ha pochi capelli e fini non è semplicissimo trovare il taglio perfetto, in grado di dare pienezza alla chioma e valorizzare il proprio aspetto. Però, in realtà, ci sono proprio dei tagli perfetti anche per chi ha i capelli fini e pochi. Basta vedere anche alcune caleb che, anche se all’apparenza, grazie appunto al taglio scelto, può non sembrare, in realtà hanno chiome poco voluminose. E’ il caso ad esempio di Cameron Diaz, Kate Moss, Gwyneth Paltrow, Reese Whiterspoon ed Emma Stone. Ma adesso andiamo a vedere insieme quali sono i tagli perfetto per chi ha pochi capelli e sottili.

Il taglio perfetto per capelli sottili e pochi

Come abbiamo visto, anche coloro che non hanno una chioma voluminosa e che hanno i capelli sottili, con il giusto taglio possono valorizzare al meglio il proprio look, come fanno anche diverse caleb che, all’apparenza, non sembrerebbero proprio avere pochi capelli. Il taglio strategico e perfetto per lo scopo è il Boule. Si tratta di un taglio che ha diverse varianti ma, ciò che lo caratterizza, è la forma tondeggiante, in pratica è la forma evoluta del taglio a scodella di origine medievale. Questo taglio è inoltre arricchito da una frangia piena ed è perfetto sia per chi ha i capelli lisci sia per chi li ha mossi e si può realizzare su diverse lunghezze. il Boule è quindi il taglio perfetto per capelli sottili e poco voluminosi, ma vediamo adesso insieme altri tagli che possono fare al caso vostro:

Bob con frangia : un altro taglio ottimo per chi ha i capelli sottili e poco voluminosi è il bob con frangia. La frangia infatti, che sia sfilata o a tendina, può dare quel movimento in più al taglio e rendere quindi più “pieno” l’hair look.

: un altro taglio ottimo per chi ha i capelli sottili e poco voluminosi è il bob con frangia. La frangia infatti, che sia sfilata o a tendina, può dare quel movimento in più al taglio e rendere quindi più “pieno” l’hair look. Pixie cut: se volete un taglio corto la scelta perfetta è il pixie cut, un taglio ultra femminile e sensuale. Anche sulle chiome più sottili può diventare un taglio super sbarazzino, lasciando la parte superiore un pò più lunga al fine di donare dinamicità al look.

se volete un taglio corto la scelta perfetta è il pixie cut, un taglio ultra femminile e sensuale. Anche sulle chiome più sottili può diventare un taglio super sbarazzino, lasciando la parte superiore un pò più lunga al fine di donare dinamicità al look. Taglio lungo e scalato : per chi vuole tenere i capelli lunghi può puntare su un taglio scalato, ovvero una scalatura o nella parte più alta o in quella posteriore. In questo modo si riesce a donare volume anche ai capelli più fini e sottili, grazie appunto al movimento.

: per chi vuole tenere i capelli lunghi può puntare su un taglio scalato, ovvero una scalatura o nella parte più alta o in quella posteriore. In questo modo si riesce a donare volume anche ai capelli più fini e sottili, grazie appunto al movimento. Bob lungo: chiamato anche lob è un caschetto lungo, ottimo per chi ha i capelli sottili perché consente di mantenere la lunghezza ma senza far apparire la chioma svuotata.

Questo sono quindi alcuni tagli perfetti per chi ha i capelli sottili e pochi, il consiglio è comunque quello di rivolgersi al proprio parrucchiere di fiducia che saprà consigliarvi al meglio.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le migliori tendenze colore della Primavera 2024 per capelli al passo con i tempi

Trend capelli, 10 tendenze della Primavera 2024